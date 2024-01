Bad Blankenburg. Wer in den Ruhestand geht und was neue Helfer mitbringen müssten

„Unsere Monika Frank hat in den vergangenen acht Jahren die Annahme und die Weitergabe der gespendeten Kleidungsstücke tagein und tagaus übernommen, hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen, hat im Café für die Bewirtung der Gäste gesorgt und wird nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen.“ Mit diesen Worten wird einerseits Monika Frank, die jahrelang Mitarbeiterin im Diakonieladen in Bad Blankenburg war, langsam verabschiedet, auf der anderen Seite wird auch gleich ein möglicher Nachfolger gesucht.