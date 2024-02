Saalfeld. Einem Konzept zufolge kann in der Saalstraße 18 und an der Gerbergasse gebaut werden. Doch es gibt kritische Themen - so der Wegfall von Parkplätzen.

Die Stadt Saalfeld hat ein Konzept für den Neubau von zwei mehrgeschossigen Gebäuden in der Saalstraße 18 und an der Gerbergasse erarbeiten lassen. Ausgearbeitet wurde dieses Konzept durch die Architektin Lina Maria Mentrup aus Kahla. Die beiden Neubauten in der Saalfelder Innenstadt befinden sich gegenüber dem ehemaligen Kaufhaus Inko, das durch die Batix Software GmbH umgebaut wurde und heute von Batix genutzt wird.