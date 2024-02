Saalfeld-Rudolstadt. Das Unternehmen kündigt Bauarbeiten unter anderem an der Oberleitung an. Wann die IC-Züge in Saalfeld-Rudolstadt wieder fahren.

Die Deutsche Bahn kündigt für den Zeitraum vom 24. Februar bis 10. März Einschränkungen im Fernverkehr an. Betroffen sei die Strecke zwischen Bamberg und Probstzella. Mehrere Bauarbeiten würden während dieser Zeit auf dem Abschnitt gebündelt, heißt es. Unter anderem ist die Rede von Bahnsteigarbeiten, Arbeiten an einer Eisenbahnüberführung sowie an der Oberleitung.

Zug rollt nur zwischen Karlsruhe und Nürnberg

Weiter informierte das Unternehmen darüber, dass somit der IC-Halt in Saalfeld sowie der in Rudolstadt entfalle. Fünf der Fernverkehrszüge fahren täglich auf der Strecke Karlsruhe-Leipzig und zurück. Dabei halten sie auch im Städtedreieck. Seit dem Winterfahrplan ist die Region somit wieder an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Für den genannten Zeitraum seien die Züge der IC-Linie Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig nur auf dem Abschnitt zwischen Karlsruhe und Nürnberg unterwegs.