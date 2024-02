Katzhütte. Traditionell gut besuchte Einwohnerversammlung in der noch immer faschingsgeschmückten Sporthalle mit konstruktiver Debatte

Mochte es an der fröhlichen Kulisse liegen? Die Sporthalle in Katzhütte mit ihrem vom Karnevalshöhepunkt des Wochenendes herrührenden Ambiente sah am Freitag Abend eine gut besuchte Einwohnerversammlung. Ganz überwiegend konstruktive Wortbeiträge führten die Runde schnell zu einem Thema, das offenbar seit der Erstpräsentation am 22. November 2023 im Gemeinderat im Dorf nicht unumstritten ist: die beiden für Agriphotovoltaik vorgesehenen Weideflächen.