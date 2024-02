Saalfeld/Altenroth. Ex-Landrat aus Saalfeld will bis zur Gedenkveranstaltung anlässlich der Sprengung im April auch die Gegner mit Argumenten überzeugen

Nach dem Haushaltsbeschluss ist vor dem Wiederaufbau. Und damit es keine halben Sachen gibt, hat Ex-Landrat und Stausee-Aktivist Hartmut Holzhey (parteilos) seine Aktivitäten in Sachen Linkenmühlenbrücke noch einmal verstärkt. Bis zur Gedenkveranstaltung zum 79. Jahrestag der Sprengung am 12. April will er Befürworter und Gegner des Projektes mit Argumenten überzeugen. „Mein Ziel ist es, dass dort eine richtige Brücke mit zwei Fahrspuren hinkommt“, sagt Holzhey. Und trommelt dafür beispielsweise mit selbst gestalteten Info-Grafiken auf seiner reaktivierten Facebookseite, auf denen die möglichen Varianten gegenübergestellt sind.