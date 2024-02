Rudolstadt. Pennäler Karnevalsclub feiert mit Gala am Sonnabend die Doppelfünf: Das ist zum Jubiläum geplant

Wenn aus der Dreifelderhalle in Rudolstadt am ersten Samstag nach den Winterferien ein Veranstaltungssaal wird, dann weiß man nicht nur am Gymnasium: Es ist wieder Zeit für einen besonderen Höhepunkt, der die fünfte Jahreszeit in Rudolstadt beschließt. Mit der Jubiläumsgala am 24. Februar unter dem Motto „Närrische Götter, göttliche Narren“ feiert der Pennäler Karnevalsclub (PKC) in diesem Jahr die Doppelfünf. „55 Jahre im karnevalistischen Sinne unterwegs ist natürlich ein tolles Zahlenspiel“, so der Präsident des PKC-Ehrenräte e.V. Robert Jüngling.