Saalfeld/Rudolstadt. Nach gut 20 Jahren will der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als Eigentümer die Verträge überarbeiten - das sorgt für Nachfragen

Wenn sich Landrat Marko Wolfram (SPD) um die wertvollste der Landkreistöchter kümmern wollte, dann musste er bisher mindestens einen halben Tag einplanen. In Personalunion ist der 50-Jährige Aufsichtsratsvorsitzender der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH und vertritt den Kreis Saalfeld-Rudolstadt als 100-prozentigen Eigentümer in der Gesellschaftsversammlung als alleiniger Vertreter. Dieselben Funktionen - jeweils mit anderer Besetzung der Aufsichtsräte - übt er in der Thüringen-Kliniken Servicegesellschaft mbH und der Medizinisches Versorgungszentrum der Thüringen-Kliniken GmbH aus.