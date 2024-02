Rudolstadt. Mehr als 1.000 Teilnehmer bei Veranstaltung am Freitagnachmittag auf dem Markt

„Wenn du die Welt retten willst, dann schau deinen Nachbarn an und tanze“. So heißt es in einer Liedzeile von „Tanz um dein Leben“, dem Song, den die Band der Musikschule Rudolstadt um Steffen Schlosser am Freitagnachmittag auf der Bühne auf dem Rudolstädter Markt präsentiert. Die Menschen vor der Bühne wiegen mit im Rhythmus. Es ist nicht der einzige Tanz an diesem Nachmittag. Rudolstadt wird seinem Ruf als Tanzfest-Stadt gerecht: Hier singen und tanzen die Menschen für Vielfalt und Toleranz.