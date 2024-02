Saalfeld/Rudolstadt. Der Autor über Schein und Sein in den sozialen Medien.

Kennen Sie das auch? Man sitzt in einem vollbesetzten Restaurant oder Zug, dann erklingt ein vertrauter Handyton und plötzlich zücken alle ihr Mobiltelefon, um innerhalb der nächsten zwei Minuten ein Foto mit Front- und Hauptkamera von sich und der Umgebung zu machen. „BeReal“ heißt die französische Social-Media-App, die täglich von Millionen Menschen gleichzeitig genutzt wird und zeigen soll, was die virtuellen Freunde gerade real so treiben.