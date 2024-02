Saalfeld. In dieser Woche beginnen in der „Alten Freiheit“ der Kreisstadt die Bauarbeiten für eine Leitung, die bis zum Weidig führen wird

Die Straße ist schlecht, ihr Zustand geradezu miserabel. Dass an der Alten Freiheit, die von der Meininger-Hof-Kreuzung zur Schloßstraße und Hannostraße führt, so lange nichts gemacht wurde, hat seinen Grund: In dieser Woche beginnen hier nämlich die Arbeiten an der Baumaßnahme „Sanierung des Hauptsammlers H vom Meininger Hof bis Weidig“. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Saalfelder Energienetze GmbH, der Stadt Saalfeld und des ZWA Saalfeld-Rudolstadt. Schon ab Dienstag - und voraussichtlich bis Ende November - ist die Alte Freiheit für jeglichen Fahrzeugverkehr vollgesperrt.