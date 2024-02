Saalfeld. Fenser’s Imbiss öffnet ab dem 1. März und lockt mit Eröffnungsangeboten. Warum die Thüringer Bratwurst auch danach nur 2,50 kostet.

Bevor er den Rost das erste Mal anheizt, hat Daniel Fenski noch ein bisschen was zu tun. Am 1. und 2. März könne sich dann jeder in der Zeit von 10 bis 20 Uhr von Fenser’s Imbiss überzeugen lassen. An beiden Tagen lädt der Imbissbetreiber zu Sonderöffnungszeiten nach einem dreiviertel Jahr Pause an den neuen Standort auf das Gelände der Kühn und Partner GmbH in der Pestalozzistraße 49 in Saalfeld ein. Zur Premiere am Freitag biete er Thüringer Bratwurst für 2 Euro an und „am Samstag gibt es Roastbeef-Burger für schlappe 7,50 Euro“, informiert Fenski.