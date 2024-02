Saalfeld/Rudolstadt. Zwei Veranstaltungen mit Beteiligung der Thüringer Symphoniker, freie Kapazitäten an der Hopfenmühle und Kritik eines AfD-Abgeordneten

Salonorchester spielt im Rathaussaal Teichel

Den Sonntagnachmittag ganz entspannt bei Kaffee und Kuchen und leichter Muse verbringen – dazu lädt das Salonorchester der Thüringer Symphoniker ein. Das nächste Kaffeekonzert findet am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr im Rathaus Teichel statt. Gespielt werden unvergängliche Melodien aus Oper, Operette und Schlager. Vormerken können sich Musikliebhaber auch schon den Sonntag, 7. April. Dann laden die Thüringer Symphoniker, um 15 Uhr zum letzten Mal in dieser Spielzeit zu ihrem beliebten Kaffeekonzert in den Schminkkasten in Rudolstadt ein.

Karten für die Kaffeekonzerte sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich. Für die Veranstaltung in Teichel sind Karten auch bei der dortigen Gärtnerei Michel zu haben.

Freie Kapazitäten am Hohenwarte-Stausee

Auf dem Zeltplatz „Hopfenmühle“ in Drognitz bietet das Jugendamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für Kinder- und Jugendgruppen aus Vereinen sowie freien Trägern der Jugendhilfe von Mitte Mai bis Mitte September die Möglichkeit, gemeinsame Tage voller Spaß, Abenteuerlust und Naturverbundenheit zu erleben.

Das Jugendamt stellt vier große Zelte für jeweils 10 Personen, ein Küchenzelt mit Ausstattung sowie Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem können die Sanitäranlagen des Zeltplatzes, die Stromversorgung und die Abfallentsorgungsanlagen genutzt werden.

Für die Nutzung des Zeltplatzes durch Kinder- und Jugendgruppen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt werden keine Kosten erhoben. Teilnehmer aus anderen Landkreisen, sowie erwerbstätige Jugendliche können den Zeltplatz für eine Gebühr von 3 Euro pro Tag benutzen. Betreuung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen übernimmt der Verein oder Träger.

Derzeit kann der Zeltplatz noch an folgenden Terminen zur Verfügung gestellt werden: 8. und 9. Juni 2024, 15. und 16. Juni 2024, 10. und 11. August 2024, 24. uns 25. August 2024.

Für Fragen und Anmeldungen steht Frau Burckhardt, Jugendamt, Telefon 0 3671/8 23-640, zur Verfügung.

AfD-Abgeordneter kritisiert Migrationspolitik

Zur Bewältigung des Zustroms von Flüchtlingen aus der Ukraine sah sich Landrat Marko Wolfram (SPD) am 16. Februar gezwungen, den Kreistag um die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe von 170.000 Euro zu bitten.

Das kommentiert der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Prof. Michael Kaufmann (AfD), laut einer Mitteilung wie folgt: „Landauf, landab wird die kopf- und planlose Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen. Die geraten immer häufiger an ihre Belastungsgrenze. So auch hier bei uns im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die AfD hat hierzu auf Bundes- und Landesebene bereits zahlreiche Initiativen eingebracht, die Abhilfe schaffen sollen. Bisher umsonst, die Ampel bleibt unbelehrbar und lässt sehenden Auges zu, dass sich die Schlinge um den Hals der Kommunen immer weiter zuzieht“.

Die AfD werde dem nicht tatenlos zusehen, „sondern weiter mit allen demokratischen Mitteln dafür kämpfen, dass in der Flüchtlingspolitik endlich wieder Maß und Ziel eingehalten und vor allem bestehende Gesetze konsequent umgesetzt werden“, so Kaufmann.

Kammermusik in der Stadtbibliothek Rudolstadt

Das Lyra-Streichquartett der Thüringer Symphoniker ist am Freitag, 1. März, um 18 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek. Im 2. Bibliothekskonzert der Spielzeit 2023/24 bringen Kyli Dodds und Joo Mi Lim (Violine) sowie Matthias Wähner (Bratsche) und Grita Bühler (Violoncello) ausgewählte Werke der Kammermusikliteratur zu Gehör. Als besondere Zugabe hat sich das Quartett mit der Flötistin Su Kyung Jang wieder eine weitere Musikerin aus den Reihen der Thüringer Symphoniker eingeladen. Die fünf Instrumentalistinnen und Instrumentalisten spielen u. a. Musik von Joseph Haydn. Im Mittelpunkt des 2. Bibliothekskonzertes stehen aber Werke der amerikanischen Komponistinnen Amy Beach und Florence Price. Beide wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert geboren, betraten zu ihrer Zeit Neuland in der klassischen Musik und setzten eigene Maßstäbe.

Karten für das Bibliothekskonzert gibt es in den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.