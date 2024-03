Saalfeld/Rudolstadt. Kommen und gehen bei den Straßenbaustellen im März - Verkehrsbehinderungen bei Gräfenthal und im Schwarzatal kommen demnächst hinzu

Angesichts des weitgehend ausgefallenen Winters gibt es in diesem Jahr schon im März ein Kommen und Gehen bei den Straßenbaustellen. Verbunden damit sind oft Sperrungen des Verkehrsraumes. Neu hinzu kommen in den nächsten Tagen und Wochen zwei Vollsperrungen an der L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf und in Gräfenthal, wo der grundhafte Straßenausbau im Ortsteil Meernach Anfang April weitergehen soll.

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises hat in einer Mitteilung folgende zu erwartende Verkehrsbehinderungen aufgelistet.

Vollsperrungen

L 1096, Ortsdurchfahrt Röttersdorf: Vollsperrung bis ca. 28.03. wegen Glasfaserausbau; Erweiterung der Vollsperrung über den Abzweig nach/von Heberndorf ab 22.03. bis 28.03. wegen Asphalteinbau- KEINE Befahrbarkeit über Hebernsdorf nach Lehesten möglich!; Umleitung über L 1097 und B 90 Wurzbach

L 1112, OD Bad Blankenburg, Schwarzburger Straße: Vollsperrung bis ca. 22.03.2024 im Bereich Fröbelstraße/ Pestalozzistraße; Umleitung über B 88- Unterköditz- L 1113 Allendorf- Schwarzburg- L 1112

L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf: Vollsperrung vom 15.03. bis 21.04. wegen Baumfällarbeiten; Umleitung übe L 1112- Böhlen- Gillersdorf- Herschdorf- Allersdorf

L 1150, zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhain: Vollsperrung bis ca. 05.05. montags bis samstags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr; Umleitung über Spechtsbrunn- L 1152 Piesau- B 281 Lichte- L 1098 Gebersdorf- Gräfenthal ausgeschildert

L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

K 167, OD Dorfilm: Vollsperrung bis November 2024; Umfahrung über Altengesees

K 167, Lothra bei Hausnummer 33: Vollsperrung vom 02.04. bis ca. Anfang Mai

Ortsverbindungsstraße zwischen Etzelbach und Mötzelbach: Vollsperrung bis 20.03. wegen Baumfällarbeiten

Bucha, Saalthal – Zufahrtstraße zum „Alter“: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten an der LSA am 14.03. von 8 bis 16 Uhr

Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung ab 02.04. bis ca. Ende Oktober

Halbseitige Sperrungen

B 85, Unterloquitz von Abzweig „Alte Straße“ bis Arnsbacher Straße 1: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 22.03 wegen Glasfaserausbau

B 85, OD Kaulsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA wegen Neubau Radweg über die Saale

L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda bis ca. 22.03. Remda und Teichröda bis Ende Mai: halbseitige Sperrung mit LSA

L 1098, Ortslage Lippelsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.03.2024 wegen Glasfaserausbau

L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Ende Juni wegen Hangsicherung

L 1112, Katzhütte, Eisfelder Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.03.2024 wegen Sanierung des Durchlasses

Aus den Stadtverwaltungen

Rudolstadt, Breitscheidstraße: Vollsperrung im Bereich Zeigerheimer Straße; Umleitung über B 85/88 ausgeschildert

Saalfeld, Auf dem Graben im Bereich Schloßstraße bis Kreisverkehr Friedensstraße: Vollsperrung vom 25.03. bis ca. 05.04.; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld