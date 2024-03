St. Patrick‘s Weekend“ wird in Rudolstadt gefeiert Eine Farbe. Eine Stadt. Viele gut gelaunte Menschen. Das Kleeblatt und der grüne Hut sind die typischen Symbole für den St. Patrick‘s Day in der Schillerstadt. Damit das Bild stimmig ist, werden auch die Heidecksburg und Bismarckturm in der Nationalfarbe Irlands angeleuchtet. © Roberto Burian | Roberto Burian