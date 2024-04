Der öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Uwe Kachold aus Saalfeld und sein Mitarbeiter Felix Ulbrich vermessen am Donnerstag die Ausfahrt aus dem Kreisverkehr an der Saalfelder STAR-Tankstelle in Richtung Rudolstadt. Die Ausfahrt soll im Zuge der Sanierung der Saalfelder Nordtangente aufgeweitet werden, um eine bessere Ausfahrt aus dem Kreisel zu ermöglichen. © OTZ | Guido Berg