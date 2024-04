Saalfeld/Rudolstadt. Diakonie eröffnet Einrichtung nach Umzug am Oberen Tor in Saalfeld. Filmvorführungen in drei Orten. Neuer Geschäftspartner.

Der Zukunftsladen in Saalfeld ist umgezogen

Am kommenden Dienstag, dem 30. April 2024, wird ab 14 Uhr zur Einweihung des neuen Zukunftsladens in Saalfeld eingeladen. „Unser Team ist von der Friedensstraße, in der wir seit sieben Jahren heimisch waren, quer durch die Stadt in die Obere Straße gezogen“, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie als Träger der Einrichtung.

Mit den neuen Räumlichkeiten werde man nicht nur dem wachsenden Team des Zukunftsladens gerecht, sondern es eröffnen sich auch neue Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Arbeit. „Gerade in der aktuellen Situation, in der unsere Demokratie immer mehr unter Druck gerät, ist die Eröffnung unseres neuen Ladens ein Grund zur Freude und ein wichtiges Signal nach außen“, heißt es wörtlich.

Die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein trete mit vielen anderen Akteuren für ein gesellschaftliches Miteinander ein, das von Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz geprägt ist. Auch deshalb habe man sich für die Einweihung ein spannendes Programm überlegt.

Der Zukunftsladen beherbergt die Arbeitsplätze der externen Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie, des Koordinators für Kinder- und Jugendbeteiligung im Landkreis sowie der Koordinationsstelle „Prävention demokratiefeindlicher Bestrebungen“. Er ist zudem die zentrale Anlaufstelle für das Jugendforum Saalfeld-Rudolstadt (Jufo). Er steht allen Initiativen, Vereinen und Bürgerbündnissen offen, die im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie tätig sind bzw. sich mit der Entwicklung unserer Region beschäftigen und bietet zudem Platz für Besprechungen, Vernetzungstreffen, Workshops oder kleinere Aktionen bzw. Veranstaltungen.

Drei Tage Dorfkino im Schwarzatal

Auch in dieser Woche gibt es wieder Dorfkino im Schwarzatal. Gezeigt werden n folgenden Orten folgende Filme: Donnerstag, 19 Uhr, Gemeindezentrum Sitzendorf: Die Rumba-Therapie; Freitag, 20 Uhr, Tanzsaal Oberschöbling: 25 km/h; Sonnabend, 19 Uhr, Gemeinderaum Schwarzburg (hinter Gaststätte „Perle“): Go, Trabi go.

Gruseldrama fällt krankheitsbedingt aus

Vor Krankheit ist keiner gefeit, den theater-spiel-laden trifft es jetzt bereits zum wiederholten Mal: Die Vorstellung „Das Haus des Richters“ am Sonntag, um 18 Uhr im Schminkkasten muss ersatzlos ausfallen. Das teilte das Theater Rudolstadt mit. Bereits erworbene Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben oder umgetauscht werden.

Die vorerst letzte Vorstellung des Gruseldramas nach Bram Stoker ist für Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr im Schminkkasten geplant. Karten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website auf www.theater-rudolstadt.de erhältlich.

15. Schiller-Staffel-Lauf in Rudolstadt

Am Samstag, den 4. Mai 2024, findet der traditionelle Schiller-Staffel-Lauf zum fünfzehnten Mal in Rudolstadt statt. Das Laufevent startet im historischen Freibad im Heine-Park, das als Start- und Zielpunkt für alle sieben Etappen dient. Läuferinnen und Läufer erwartet eine Gesamtstrecke von etwa 70 Kilometern, unterteilt in Etappen zwischen 5 und 12 Kilometern, die durch die malerische Landschaft und historischen Stätten rund um Rudolstadt führen.

Die Route führt die Teilnehmer auf den Spuren Friedrich Schillers zu bedeutenden Orten wie dem Hain, dem Marienturm und dem Bismarckturm, und bietet spektakuläre Aussichten auf die Heidecksburg sowie die umliegenden Höhenzüge. Die Läuferinnen und Läufer werden von ihren Teams und Zuschauern entlang der Strecke begeistert angefeuert. Es gibt Wertungen in den Kategorien Männer, Frauen und Mixed, wobei Teams aus 5 bis 7 Personen teilnehmen können.

Parallel zum Schiller-Staffel-Lauf veranstaltet die Stadt im Freibad ein großes Familiensportfest, bei dem lokale Sportvereine und Jugendeinrichtungen Aktivitäten wie Menschenkicker, Speed-Badminton und Bogenschießen anbieten. Das Familienfest verspricht Spaß für alle Altersgruppen mit der Möglichkeit, Stempel zu sammeln und Preise zu gewinnen. Der Eintritt zum Sportfest ist frei.

Die Stadt Rudolstadt und der Laufclub Rudolstadt e.V. sind stolz darauf, dieses sportliche Großereignis auszurichten und laden alle Laufbegeisterten sowie Familien zu einem unvergesslichen Tag voller Aktivität und Gemeinschaft ein.

Neuer Vertriebspartner für Firma in Schwarza

Die Polytives GmbH mit Sitz im Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza beginnt eine Partnerschaft mit dem international tätigen Chemiedistributor Nordmann in Europa, der Türkei und Großbritannien im Bereich der polymeren Hochleistungs-Additive. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Polytives entwickelt und vertreibt polymere Additive für die Kunststoffbranche. Diese Produkte sind patentiert und optimieren Verarbeitungsprozesse, wobei sie das Anwendungsspektrum des Zielpolymers deutlich erweitern.

Nordmann übernimmt den Vertrieb des universellen Prozesshilfsmittels bFI von Polytives auf dem europäischen Markt. Das Produkt bietet die Möglichkeit, bei den üblichen Verarbeitungsverfahren (u.a. Spritzguss und Extrusion) im erheblichen Maße Energie einzusparen, Durchlaufzeiten zu verringern, Ausstöße zu erhöhen und dabei die Eigenschaften des Zielpolymers beizubehalten. Das Prozesshilfsmittel von Polytives verringert die Schmelzviskosität und ermöglicht deutlich reduziertere Verarbeitungstemperaturen, z. B. in Spritzguss- und Extrusionsprozessen. Die hergestellten Additive seien kreislaufwirtschaftlich somit höchst attraktiv und in der Branche gefragt.

Wildes Skandinavien zum Rudolstädter Abend

Einen Gastvortrag von Lothar Knäschke zum Thema „Wildes Norwegen & Schweden 2017“ gibt es zum nächsten Rudolstädter Abend am Freitag ab 19 Uhr in der Ratsgasse 3 in Rudolstadt. Darauf weist Michael Kasper als Veranstalter der beliebten Reihe hin.