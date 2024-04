Rudolstadt. Nächster Abschnitt startet in der Nähe zur Einmündung der Westbrücke. Zeigerheimer Straße ab Freitag wieder befahrbar.

Die unter Vollsperrung erfolgenden Arbeiten an der Breitscheidstraße in Rudolstadt gehen in den nächsten Abschnitt und wandern ein Stück in Richtung Westbrücke. Dafür wird die Zeigerheimer Straße ab Freitagmittag wieder freigegeben. Das gab die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt.

Die Bauarbeiten erfolgen im Auftrag der Energieversorgung Rudolstadt (EVR) und des ZWA Saalfeld-Rudolstadt. Gleichzeitig werde die Breitscheidstraße von der Kreuzung Zeigerheimer Straße bis zur Einmündung Westbrücke auf einer Länge von ca. 150 Metern vollständig für den Verkehr gesperrt, heißt es. Die betroffenen Anwohner würden durch die zuständige Baufirma über die anstehenden Maßnahmen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen informiert.