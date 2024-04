Saalfeld/Rudolstadt. Polizei bittet darum, Wohnungen und Häuser gegen unberechtigtes Eindringen zu sichern. Anlass ist ein aktueller Fall aus Saalfeld.

Am Mittwochnachmittag stürzte eine 90-Jährige mit ihrem Fahrrad in Rudolstadt. Die Seniorin fuhr nach Angaben der Saalfelder Polizei die Marktstraße entlang und kam aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Dadurch verletzte sie sich und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ohne Führerschein, aber mit Alkohol unterwegs

Ein 62-Jähriger wurde Mittwochnachmittag im Bereich der Weimarischen Straße in Rudolstadt einer Verkehrskontrolle durch die Polizei unterzogen. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er unter Alkoholeinfluss- ein durchgeführter Test erbrachte ein Ergebnis von mehr als 1,9 Promille.

„Nach erfolgter Blutprobenentnahme und den entsprechenden Anzeigenerstattungen wurde der 62-Jährige in Anbetracht verschiedener Umstände in die Obhut des Saalfelder Krankenhauses übergeben“, so eine Polizeisprecherin.

Ungebetener Gast in einem Wohnhaus in Saalfeld

Am Mittwochabend kam es in der Saalfelder Breitscheidstraße durch einen zunächst Unbekannten zum widerrechtlichen Eindringen in ein Wohnhaus. Die Eigentümer hatten den Mann bemerkt, der offensichtlich über eine nicht verschlossene Tür ins Hausinnere gelangt war.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen polizeibekannten, 34-jährigen Saalfelder. Dieser nutzte bereits in der Vergangenheit unbeobachtete Momente, um in nicht verschlossene Wohnungen, Häuser sowie verschiedene, andere Gebäude einzudringen. Es werden Ermittlungen geführt, inwieweit es zum Hausfriedensbruch bzw. gar zu möglichen Diebstahlshandlungen kam.

In Anbetracht der Umstände wird darauf hingewiesen, Häuser, Wohnungen sowie Gebäude jeder Art entsprechend durch Ver -bzw. Abschließen zu sichern, um so ein unberechtigtes Eindringen im Allgemeinen zu verhindern. Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tatverdächtigen führt die Saalfelder Polizei.