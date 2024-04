Landkreis. Feuerwehr und Polizei - zwischen Feier, Havarie und dem alltäglichen Wahnsinn

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war am Wochenende von Blaulicht aller Art geprägt. Es begann bereits am Freitag mit einem Einsatz samt Evakuierung in Bad Blankenburg. Eine zerstörte Gasleitung schickte die Kameraden in die Spur. Immer wieder riskieren die Floriansjünger bei einer Vielzahl der Einsätze selbst ihre Gesundheit, Leib und Leben.

Daneben gab es aber auch jene Kameraden, die allen Grund zur Freude hatten. Ihr neues Domizil in Kaulsdorf-Eichicht samt Jugendclub macht was her und stolz zeigten sie den Gästen, wo sie einen Großteil ihrer Freizeit verbringen, um andere Menschen zu schützen.

Das Blaulicht der Polizei war am Wochenende auch wieder einige Male im Einsatz, das zeigen die aktuellen Polizeiberichte, die auch die Statistiken anreichern, die im kommenden Jahr vorgestellt werden und den Spiegel unserer Gesellschaft abbilden.

Zum Glück blieb es bei einer Art des Blaulichts in den beiden Fällen: Trunkenheitsfahrten oder Fahren ohne Führerschein ließen zum Glück nicht auch noch die Feuerwehr ausrücken, weil es zu Unfällen kam. Schlichtweg: Glück im Unglück.