Saalfeld. Frank-Walter Steinmeier besucht innovative Firma im Gewerbegebiet Beulwitz. Am Nachmittag Auftakt für „Zukunftswege Ost“ im Klubhaus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Freitag zu einem mehrstündigen Besuch in Saalfeld eingetroffen. Zum Auftakt stattet er gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow einem der innovativsten Unternehmen des Freistaats, dem Saugbagger-Spezialist RSP, einen persönlichen Besuch ab. Geplant sind ein Betriebsrundgang und Gespräche mit Mitarbeitern des Unternehmens.

RSP ist Hersteller von ventilatorbasierten Saugbaggern und Spezialsaugtechnik, der vor 30 Jahren in Saalfeld gegründet wurde. Mehr als 2000 produzierte Saugsysteme haben RSP seitdem zum Marktführer gemacht. Die Produktion erfolgt an drei Produktionsstandorten. Zuletzt wurde in ein neues Produktionswerk in Bad Langensalza investiert, das Ende 2023 in Betrieb genommen wurde. RSP beschäftigt ca. 450 Mitarbeiter und erzielte 2023 einen Umsatz von mehr als 110 Millionen Euro.

Ansprache zum Auftakt von Gemeinschaftsinitiative

Am Nachmittag hält Steinmeier im Klubhaus der Jugend eine Ansprache zum Start der neuen Gemeinschaftsinitiative „Zukunftswege Ost“ in Thüringen, bei der auch Bernd Neuendorf erwartet wird, der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB). Davor trifft er sich mit Jugendlichen des Jugendforums „Partnerschaft für Demokratie SaalfeldRudolstadt“ im Zukunftsladen. Außerdem wird er sich mit Verantwortlichen der Bündnis-Initiative zur Demokratieförderung austauschen und sich über die Projekte in der Region informieren. Auch ein Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt Saalfeld ist geplant.

Der Besuch findet unter Beachtung strenger Sicherheitsbestimmungen statt. Journalisten, die darüber berichten wollen, müssen sich vorher akkreditieren und mindestens eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung vor Ort sein.

