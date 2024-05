Uhlstädt-Kirchhasel. In dem verrauchten Objekt mussten zwei Personen gefunden, gerettet und erstversorgt werden. Diese Einsatzkräfte waren beteiligt.

Es war zum Glück nur eine Übung, aber das Szenario kann jederzeit und überall Realität werden: Die Freiwilligen Feuerwehren Kolkwitz, Kirchhasel, Uhlstädt und Großkochberg führten am Montagabend im Landhotel Edelhof in Kolkwitz eine Einsatzübung durch. „Dabei galt es, zwei Personen in verrauchten Räumen zu finden. Insgesamt drei Trupps unter schweren Atemschutz konnten diese letztlich finden. Die Personen wurden anschließend durch die Kameraden der Johanniter-Unfall-Hilfe, die mit ihrem Krankentransportwagen (KTW) vor Ort waren, erstversorgt“, so Nico Freitag, Ortsbrandmeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, gegenüber dieser Zeitung.

Einsatzübung der Feuerwehren Kolkwitz, Kirchhasel, Uhlstädt und Großkochberg im Landhotel Edelhof in Kolkwitz, wo am Montag zwei Personen aus verrauchten Räumen zu retten waren. © FFW Großkochberg | Nico Freitag

Zwischenzeitlich hätten die eingesetzten Kräfte eine stabile Wasserversorgung von der Saale aufbauen können. „Die Zufahrt dafür wurde zuletzt entsprechend vorbereitet und geschottert“, erläutert Freitag. Nach Abschluss der Übung spendierte die Inhaberin des Hotels in dem nordöstlich von Rudolstadt gelegenen Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel noch Stärkung in Form einer Bratwurst.

„Vielen Dank an das Landhotel für die Unterstützung und tolle Zusammenarbeit“, so der Ortsbrandmeister aus Großkochberg. Die Einsatzübung habe dazu gedient, den bestehenden Alarm- und Einsatzplan auf Wirksamkeit zu prüfen und die Taktik im sogenannten Innenangriff der Einsatzkräfte zu trainieren.