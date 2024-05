Rudolstadt. Neues zum Start in den Montag

Informationsveranstaltung zu Glasfaserausbau

Zu einer Informationsveranstaltung„Glasfaser-Gebäudenetze für Mehrfamilienhäuser“ in Rudolstadt wird am Dienstag, dem 14. Mai, 19 Uhr in den Löwensaal, Markt 5, in Rudolstadt, eingeladen. „Der technische Fortschritt hält Einzug in Mehrparteienhäusern und wir möchten sicherstellen, dass sowohl die Eigentümer als auch Mieterinnen und Mieter von der Digitalisierung profitieren. Mit Glasfaser bis in die Wohnung (FTTH - Fiber to the Home) werten wir die Immobilien auf und ermöglichen den Mietern einen sicheren Zugang zu einer zukunftssicheren Infrastruktur“. Der Bau der Gebäudenetze ist eine anspruchsvolle technische Herausforderung, für die wir je nach Gebäudetyp maßgeschneiderte Lösungen entwickelt haben“, heißt es dazu von der Netkom.

An diesem Abend werden Mitarbeiter der Thüringer Netkom die verscheidenen Ausbauvarianten vorstellen und Fragen beantworten.

Schüler gestalten Schiller-Comik

Im Rahmen der Jubiläumswoche des Rudolstädter Schillerhauses waren junge Leute aufgefordert zu schreiben, wie sie Schiller heute sehen und erleben. Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Rudolstädter Gymnasiums haben sich das Ziel gesetzt, Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ ins 21. Jahrhundert zu holen und das Werk in einem modernen Kontext zu interpretieren. Im Rahmen der Schillerfestwoche präsentierten sie ein Projekt, das die Verbindung zwischen dem klassischen Sturm und Drang und modernen Medien herstellt und aufzeigt, dass Schillers Themen auch heute nichts von ihrer Relevanz verloren haben. Ein besonderes Highlight des Projekts sind die Briefe, die die Schülerinnen und Schüler an Friedrich Schiller verfassten.

Die Klasse 9a beschäftigte sich über den Unterricht hinaus mit dem Phänomen Schiller und seinem Werk „Kabale und Liebe“. Angeregt von Dagmar Kalff, Deutschlehrerin am Gymnasium, und Luka Nauschütz, derzeit Referendar in der Klasse, folgten die Lernenden dem Aufruf des Schillerhausleiters Christian Hofmann und der OTZ herauszufinden, was sie heute noch mit Schiller verbinden und verbindet. Herausgekommen ist eine vielseitige und kreative Bestandsaufnahme - teilweise spielerisch, teilweise kritisch. So entstanden unter anderem ein Comic zum 1. Akt von „Kabale und Liebe“, Schillers dritten, 1784 veröffentlichtem Drama, und ein Podcast.

Vortrag über Zahnarzteinsatz in Kambodscha

In der Nähe der Angkor-Tempel in Kambodscha liegt die Angkor-Thom-Junior-High-School. An dieser Schule erhalten über 350 Kinder armer Familien und Waisen durch einen deutschen Verein eine gute Bildung. Zahnarzt Dr. Hendrik Bergmann aus Rudolstadt behandelte dort seit 2012 jährlich während seiner Urlaube die dort lernenden Kinder und die Bewohner der umliegenden Dörfer.

Er wird von seinem letzten, mit viel Improvisation durchgeführten Einsatz im Januar 2023 berichten. Dazu zeigt er Bilder von dem bei uns oft nur durch die Terror-Zeit der Roten Khmer bekannten Land mit seinen lächelnden Menschen, seiner Landschaft und natürlich auch Eindrücke von den berühmten Angkor-Tempeln.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt lädt Interessierte am Donnerstag, dem 16. Mai, um 19 Uhr zur Wiederholung des Vortrages aus dem letzten Jahr in den Weltladen Rudolstadt in der Kirchgasse 13 / Ecke Schulplatz ein.