Rudolstadt. Technisches Hilfswerk und Landespolizei proben den Ernstfall

Die Rudolstädter Bleichwiese wird am Sonnabend, dem 25. Mai, Schauplatz eines besonderen Szenarios. Der Ortsverband des Technischen Hilfswerk Rudolstadt/Saalfeld führt an diesem Tag gemeinsam mit der Landespolizei aus Erfurt eine groß angelegte Übung durch. Sie findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt und wird verschiedene wichtige Trainingsszenarien umfassen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Löschwasserhubschrauber mehrfach im Einsatz

Der THW-Ortsverband kommt vor allem bei Wasserförderungseinsätzen zum Einsatz, wie aktuell beim Hochwassereinsatz im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Zusätzlich unterstützt er die Feuerwehr bei der Löschwasserversorgung. Um für zukünftige Einsätze besser gerüstet zu sein, wurden kürzlich drei neue Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils etwa 25 Kubikmetern angeschafft. Diese Behälter sollen insbesondere bei Waldbränden zum Einsatz kommen.

Im Rahmen der Übung werden diese Wasserbehälter erstmals aufgebaut und mit Wasser aus der Saale gefüllt. Ein Löschwasserhubschrauber der Landespolizei wird dann das Training der Wasseraufnahme aus den Behältern, die eine nur 3,4 Meter große Öffnung haben, durchführen. Der Hubschrauber wird anschließend mit dem aufgenommenen Wasser in Richtung Kulm fliegen und das Wasser über einem neu angepflanzten Waldstück entleeren. Diese Aktion wird in enger Absprache mit Thüringen Forst mehrmals an diesem Vormittag wiederholt.

Wasserleitung durch den Heinepark

Die Landespolizei und der Löschwasserhubschrauber sind bereits mehrfach im Landkreis bei Löscheinsätzen im Einsatz gewesen. Um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, sind regelmäßige Trainingsstunden notwendig. Das Training mit den neuen Löschwasserbehältern bietet eine hervorragende Möglichkeit und stellt eine große Herausforderung für die Piloten dar.

Ebenfalls an der Übung beteiligt sind Einheiten des Katastrophenschutzes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Diese üben das Verlegen einer zwei Kilometer langen Wasserleitung durch den Heinrich-Heine-Park. Zudem nimmt die noch junge Wasserwehr aus Ilmenau mit 25 Helfern an der Übung teil.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Verpflegung der Teilnehmenden sorgt das DRK Saalfeld-Rudolstadt. Die Erlebnisgastronomie Saalestrand öffnet an diesem Tag bereits um 10 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, das Geschehen von dort aus sicherer Entfernung zu beobachten.

THW-Helfer derzeit am Rhein im Einsatz

Die THW Ortsgruppe Rudolstadt/Saalfeld ist nach schweren Regenfällen im Südwesten Deutschlands derzeit in Wörth am Rhein im Einsatz, um gemeinsam mit dem Fachzug Hessen III und den Ortsverbänden Plauen, Aue-Schwarzenberg, Bautzen und Kamenz das Überlaufen eines Baggersees zu verhindern. Das Team pumpt Wasser aus dem See in den Altrhein, welcher es auf natürliche Weise in den Rhein abführt. Ihre Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen setzt dabei drei Großpumpen mit einer Gesamtförderleistung von 25.000 Litern pro Minute ein, unterstützt von einer Fachgruppe Elektroversorgung für den Betrieb der elektrisch angetriebenen Pumpen. Die Arbeiten umfassen regelmäßige Überprüfungen und Wartungen der Pumpen sowie der Schlauchstrecken. Auch musste die Pumpe aufgrund des steigenden Wasserpegels an einen höheren Standort verlegt werden, wobei die Feuerwehr Karlsruhe unterstützte.