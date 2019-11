Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anschaffung eines Teleskopladers muss warten

Um ein 37.000 Euro teueren Teleskoplader, der schon fast 13 Jahre auf dem Buckel hat und vom Bauhof Zeulenroda für den Winterdienst dringend benötigt wird, diskutierten die Stadträte von Zeulenroda-Triebes auf ihrer letzten Sitzung. Dabei wird das Fahrzeug, so wie es Bauhofleiter Frank Schneider den Stadträten verdeutlichte, vor allem in dem Ortsteil Bernsgrün, Arnsgrün, Pöllwitz benötigt. Bei dem Fahrzeug, das bisher im Einsatz war, so Bauhofleiter Frank Schneider, sind nicht nur die Bremsen und die Zuleitung defekt, auch wäre der allgemeine Zustand katastrophal. Die Sicherheit der Bauhof-Mitarbeiter ist nicht mehr gegeben, so Schneider.

Beschlussvorlage in den technischen Ausschuss verwiesen

Da im Laufe der Diskussion schnell deutlich wurde, dass es weitere Möglichkeiten zur Anschaffung Teleskopladers gibt, wurde die Beschlussvorlage in den technischen Ausschuss zurückverwiesen. Die Kosten in Höhe von 40.000 Euro sind im Haushaltsetat für 2019 eingeplant, betonte Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos). So hatte Rene’ Spanner (Fraktion Pro Region Zeulenroda-Triebes) vor Ort im Internet weitere Angebote für einen ähnlichen Teleskoplader gefunden. Weitere Vorschläge von den Stadträten kamen, die sich um die Möglichkeit eines Leasingfahrzeuges drehten. Sandro Kirst (Fraktion Pro Region) fragte, ob eine vorgeschriebene Vergleichsrechnung existiert. Andreas Rosenbaum (Fraktion Thüringer Vogtland) und Andreas Staps (Pro Region) stimmten für die vergleichsweise billigere Variante des Leasens. Für Markus Hofmann (CDU-Fraktion) stand die Frage, wie sich die Stadt eine solche teure Anschaffung leisten könne, trotz Haushaltssperre, und ergänzte, dass die Stadt dafür fast zwei Spielplätze bauen könne. Sebastian Prediger (Pro Region), der selbst solche Maschinen in seinem Forstunternehmen betreibt, erinnert daran, dass die Mitarbeiter im Bauhof für das Fahren eines solchen Fahrzeuges einen Baumaschinenführerschein benötigen. Der sei Pflicht, um den Versicherungsschutz der Mitarbeiter gewährleisten zu können.