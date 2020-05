Daßlitz liegt nordwestlich von Greiz an der Landstraße 1085 und an der Kreuzung zur Bundesstraße 92. An dieser befindet sich das Gewerbegebiet Daßlitzer Kreuz.

Daßlitzer Kreuz soll weiter wachsen

Der Gemeinderat Langenwetzendorf hat eine Änderung des Bebauungsplanes im Gewerbegebiet Daßlitzer Kreuz gebilligt. Künftig will man die vorhandenen Fläche optimaler nutzen, so Bürgermeister Kai Dittmann (CDU). Im unmittelbaren Fokus künftiger Investitionen stehen das unbebaute Grundstück nördlich des BMW-Autohauses Kühnert sowie die Nachnutzung des Aldi-Geländes. Aldi hatte zum Jahreswechsel seine Regionalgesellschaft Greiz geschlossen. Der geänderte Bebauungsplan – der jetzt offengelegt wird und noch der Stellungnahme von Institutionen und Behörden bedarf – sieht unter anderem vor, dass keine Photovoltaik-Anlagen auf unbebauter Fläche errichtet werden dürfen. Auf Dächern oder als Teil eines gewerblich genutzten Grundstückes sei dies aber kein Problem. Es gehe darum, das Bauland vorzuhalten. „Photovoltaikanlagen alleine schaffen zwar Energie, aber keine Arbeitsplätze. Wir wollen gute Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit schaffen, um für Gewerbetreibende attraktiver zu werden“, sagt Dittmann.

Der geänderte Bebauungsplan sieht weiterhin vor, dass die Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen nicht erlaubt ist. „Die gehörten nicht in ein Gewerbegebiet“, so Dittmann. Des Weiteren soll eine Ausgleichsmaßnahmen in Neugernsdorf an der Schiefermühle erfolgen. Im Gewerbegebiet soll in unmittelbare Nähe eine Streuobstwiese entstehen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz müssen Eingriffe in die Natur durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausgeglichen werden.

Daßlitz liegt nordwestlich von Greiz an der Landstraße 1085 und an der Kreuzung zur Bundesstraße 92. An dieser befindet sich das Gewerbegebiet Daßlitzer Kreuz. Es wurde 1992 bis 1994 beidseitig an der B92 erschlossen und stellt das Zentrum der gewerblichen Entwicklung der Gemeinde dar.