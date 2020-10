Der Aufenthalt an frischer Luft stand ganz oben auf dem Plan zur Kinderbibelwoche der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Zeulenroda-Triebes.

Eine biblische Kinderwoche in Zeulenroda

Alljährlich in den Herbstferien wird durch die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Zeulenroda-Triebes die Kinderbibelwoche organisiert. 29 Mädchen und Jungen der ersten bis sechsten Klasse kamen täglich in den Freizeitpark des Kinder- und Jugendvereins „Römer“, um gemeinsam viele Stunden zu verbringen. Betreut wurden sie von Jugendlichen und zwei hauptamtlichen Mitarbeitern.

Unter Corona-Bedingungen

In diesem Jahr war die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Krise beschränkt. Natürlich konnte die Woche nur funktionieren mit einem entsprechenden Hygienekonzept – jeden Tag die selben Teilnehmer, mit regelmäßigem Lüften in den Räumen und vielen Aktionen draußen, so Pfarrer Ingolf Herbst. Auch dieses Mal wieder war es eine biblische Geschichte, die von Mose und seinen Erlebnissen, die sich gut mit den aktuellen Erlebnissen verband. Es ging um Mut und um Schuld, um Mutlosigkeit und scheinbare Ausweglosigkeit - und um die Erfahrung, dass Gott begleitet.

Geländespiel im Tiergehege

Neben den konkreten biblischen Begegnungen wurde das Tiergehege Zeulenroda für ein Geländespiel genutzt. Es gab einen Tagesausflug zum Schloss Burgk und die Teilnehmer wanderten über den Koberfelsen zur Sperrmauer.

Eine Mitarbeiterin des Museums Burgk kam eigens am Folgetag in den Römer, um eine Einführung in das Schreiben mit Tusche und Federkiel zu geben.

Das Fazit: Schön, dass es diese Aktion der Evangelischen Kirchgemeinde Zeulenroda gibt und sie auch unter Corona-Bedingungen stattfinden konnte.