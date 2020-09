Zeulenroda-Triebes. Bis zum Mittwochmittag heulten die Alarmsirenen in Zeulenroda bereits zweimal.

Feuerwehr Zeulenroda rückt zweimal an einem Vormittag aus

Zweimal innerhalb kürzester Zeit musste die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda am Mittwochvormittag ausrücken. Ein Waldbrand und ein Verkehrsunfall erforderten das Eingreifen der Feuerwehrleute. „Gerade bei der Hitze schlaucht so ein Vormittag ganz schön“, so Wehrleiter Christian Komorowski, der froh war, dass nach dem Mittag kein weiterer Einsatz folgte.