Max Steltner ist jetzt Oberfeuerwehrmann

Im Dezember trafen sich die Einsatzkräfte der Triebeser Wehr, um ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten. Zu Beginn legte der Wehrführer Michael Schmidt Rechenschaft über das Jahr ab.

So gehören zur Wehr im Moment 22 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 39 Männer und Frauen zur Einsatzabteilung (davon zwölf Atemschutzgeräteträger) und 13 Mitglieder zur Alters- und Ehrenabteilung. Im letzten Berichtszeitraum führten sie 25 Ausbildungsdienste, elf Wehrleitungssitzungen und weitere Sonderausbildungen durch. Dabei wurden ungefähr 1450 Stunden geleistet. Auch Lehrgänge auf Kreisebene und an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule wurden durch mehrere Einsatzkräfte belegt.

Besonders ist auch zu betonen, dass seit 15 Jahren in der Feuerwehr Triebes die Grundausbildung Teil eins und die Truppführerausbildung auf Kreisebene durch den Wehrführer mit Unterstützung weiterer Kameraden durchgeführt wird.

Neben den Ausbildungen wurden die Kameraden aber auch zu 44 Einsätzen gerufen. Dies waren 25 Brand- und 19 Hilfeleistungseinsätze. Dabei wurden neben den Ausbildungsstunden weitere 750 Stunden geleistet.

Der Wehrführer bedankt sich bei allen Feuerwehrleuten für die ständige Einsatzbereitschaft und hob auch die Leistungen der Ehe- und Lebensgefährten hervor, ohne die die Einsatzbereitschaft so nicht möglich wäre. Sein Dank galt aber auch dem Feuerwehrverein, der die Feuerwehr ständig unterstützt.

Im Anschluss verlas der Jugendwart der Feuerwehr Triebes seinen Rechenschaftsbericht. Danach wurden mehrere Kameraden für ihre 25-jährige Tätigkeit in der Feuerwehr geehrt. Ein Brauch ist es auch, bei der Jahreshauptversammlung Einsatzkräfte für ihre besonderen und/oder langjährigen Verdienste mit Beförderungen zu danken. So wurde Max Steltner zum Oberfeuerwehrmann und Benjamin Rau, Jörg Wappler, Kevin Kahlert und Marcel Stamm zum Löschmeister befördert. Nick Miels und Amy Thoß wurden zudem offiziell in die Feuerwehr Triebes aufgenommen.