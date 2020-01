Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Bonus fürs Helfen

Es ist toll, dass sich die Jugendlichen von der Wasserwacht Zeulenroda auch noch im Katastrophenschutz engagieren wollen. Das Beispiel zeigt auch, wie man die jungen Leute für die Freiwilligendienste motivieren kann. So fragten viele Mitglieder der Wasserwacht-Jugendgruppe nach den Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Arbeit beim Katastrophenschutz mit sich bringt. Denn wer später einmal in diesem Bereich arbeiten will, kann so den Freiwilligendienst mit der persönlichen Fortbildung verbinden. Dies ist ein toller Anreiz.

Weiter gibt es bereits Vergünstigungen für Ehrenamtliche, zum Beispiel durch Bonusprogramme wie die Ehrenamtskarte. Richtig reizvoll kann die Arbeit in Institutionen, wie dem Katastrophenschutz, allerdings sein, wenn beispielsweise der Führerscheinerwerb im Rahmen des Ausbildung kostenlos möglich ist. Diese Idee wäre auch auf andere Bereiche der Freiwilligenarbeit ausbaubar. Natürlich durch staatliche Unterstützung.

Dienst im Altenheim für die Erstausstattung der Wohnung. So würden einerseits Jugendliche aus sozial schwachen Familien, ein einfacherer Start ins Leben ermöglicht und das Problem der fehlenden Mitglieder angegangen. Außerdem wäre es wohl gut für das Selbstbewusstsein, sich seine ersten Errungenschaften im Leben, selbst verdient zu haben.