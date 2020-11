Meine Meinung: Nicht die Ohren verschließen

Journalisten wird ja von Querdenkern und anderen Corona-Kritikern vorgeworfen, auf Demos nur die Querschläger heraus zu picken und diese in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen. Und ja, einige Gespräche, die ich mit Teilnehmern der Corona-Demo in Zeulenroda-Triebes geführt habe, widerspiegeln nicht das , was Frank Haußner am Rednerpult von sich gab. Eine Tochter, die um den seelischen Zustand ihrer Mutter im Seniorenheim fürchtet. Ein Selbstständiger, der um seine wirtschaftliche Existenz bangt. Sie alle haben guten Grund und gutes Recht, gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Auch während einer Pandemie ist der Staat kein absoluter Heilsbringer, dem es unhinterfragt, zu gehorchen gilt.

Aber auch die, die nicht so denken wie Frank Haußner, tragen dessen krude Äußerungen am Ende mit. Ein Mann stellt sich nach der Veranstaltung als Mediziner vor. Ja, das mit den satanischen Eliten, das sei natürlich Quatsch, aber es ginge um die Sache. Es kann doch aber nicht egal sein, was dort ins Mikro gesprochen wird, so lange es einem gemeinsamen Ziel dient. Nur dann hinhören, wenn das gesagt wird, was man hören will und die Ohren verschließen, wenn Politiker vergast werden sollen und eine Weltverschwörung herbeigesponnen wird, ist schon einmal schiefgegangen.