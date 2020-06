Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Wie der Zufall manchmal spielt

Erstaunlich, wie manchmal aus einem Traum doch Wirklichkeit wird. Als Aumas Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) vor gut einem Jahr über seinen Wunsch, ein Einsatzfahrzeug der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes dauerhaft in Auma zu stationieren, sprach, da hat wohl kaum einer so richtig daran glauben können, dass er jemals Wirklichkeit werden sollte. Ein Rettungsfahrzeug des DRK für 24 Stunden in der Kleinstadt vorzuhalten, wie sollte das gehen, fragte auch ich mich. Doch auch ich musste mich eines besseren belehren lassen. Wie doch manchmal der Zufall nachhilft, um Gutes auf die Sprünge zu helfen. Fakt ist: In Auma soll ab 1. Juli ein Einsatzfahrzeug der Rettungswache stationiert werden. Es entsteht so zusagen eine kleine Rettungswache, die 24 Stunden besetzt sein soll. Wen man nun danken soll, bleibt offen. Sind die Erfahrungen aus der Corona-Krise Schuld oder die Umstrukturierung des Rettungsdienstbereichsplanes. Den Aumaern ist es bestimmt egal. Hauptsache ist doch die Tatsache, dass die schnelle medizinische Hilfe auf alle Fälle in der vorgegebenen Hilfsfrist von 15 Minuten auch zukünftig eingehalten werden kann. Jetzt muss sich nur noch ein geeignetes Objekt für den dauerhaften Standort gefunden werden.