Meine Meinung: Das haben sie sich verdient

Viele Gründe gibt es, warum die Gemeinde Langenwolschendorf die finanzielle Unterstützung zum Umbau der Turnhalle „Schleizer Hof“ verdient hat. Nicht nur, dass stets wieder der Eindruck erweckt wird, dass ganz Langenwolschendorf bei Wettkämpfen der Radballer mitfiebert, sondern eben auch zur Stange hält. Ganz gleich, ob die jungen Nachwuchssportler frisch gekürt als Deutsche Meister vom Turnier zurück kamen oder ob in der Turnhalle ein internationales Turnier ausgetragen wurde, das Publikum war da. Doch nicht nur die Radballer sind in der Gemeinde hoch angesehen, auch die Kickers, die Fußballer aus Langenwolschendorf, haben in den vergangenen Jahren durch die Gemeinde und mit Hilfe von Fördermitteln ihr Vereinshaus auf Vordermann bringen können. Sport zu fördern, sei wichtig, ist der Bürgermeister überzeugt. Und wenn dann, wie in der Sportstätte Schleizer Hof, gleich viele Nutzer sind, erst recht.

Für detaillierte Pläne für den Bauablauf benötigt es noch etwas Zeit, Vorstellungen aber gibt es schon. Und vorgesorgt hat die Gemeinde auch schon, denn schließlich ist eine 90-prozentige Förderung schön, aber mindestens zehn Prozent Eigenmittel muss die Gemeinde aufbringen. Doch hier wurde vorgesorgt, sagt der Bürgermeister. Gemeindeeigene Immobilien wurden verkauft und das Geld gespart und dann hofft man noch auf eine gute Finanzzuweisung aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Bleibt nun zu hoffen, dass es schnell losgeht, denn ich bin schon richtig neugierig darauf und gespannt auf das Ergebnis.