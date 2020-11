Museum Reichenfels: Per Mausklick durch die Jahrhundert

Die naturwissenschaftliche Sammlung des Museums Hohenleubens hat ja schon einige kuriose Exponate zu bieten. Ein zweiköpfiges Schaf beispielsweise, das in den 1980-er Jahren der damalige Amtstierarzt dem Museum überlies. „Solche Ausstellungsstücke schauen sich die Menschen gerne aus der Nähe an“, sagt Museumsleiterin Antje Dunse. Aber das geht ja gerade nicht und wenn man dem Seufzen der Leiterin nach dem Telefonat mit dem Thüringer Museumsverband Bedeutung zumessen will, wird bei dem aktuellen Infektionsgeschehen wohl auch der Dezember geschlossen bleiben. Das zweiköpfige Schaf, die Nachtlampe des Feldherrn Wallensteins oder die Graptolithen aus der geologischen Sammlungen werden so also wohl noch weiter die Höchststrafe musealer Relevanz aussitzen müssen: Unbeachtet von der Öffentlichkeit in den Vitrinen Staub ansetzen. Vielleicht aber auch nicht! Denn das ist etwas in Arbeit!

360-Grad-Kamera fängt Ausstellungsräume ein Aus den Einzelbildern wird später per Software eine 360-Grad-Aufnahme mit freier Umsicht im Raum berechnet. Foto: Norman Börner Antje Dunse ist an diesem Montag nämlich nicht alleine im Museum. Mit ihr ist Hendrik Püschel, der mit einer 360-Grad-Kamera jeden Winkel der Ausstellungsräume erfasst. Eine Software rechnet die Bilder am Computer so zusammen, dass später ein virtueller Rundgang durch das Museum möglich ist. „So einfach, dass es auch Leute ohne IT-Studium hinbekommen“, sagt Püschel, der solche virtuellen Rundgänge bereits für Forschungsinstitute oder auch einen Caravan-Handel realisiert hat. Die Forscher wollten einen Neubau zeigen, der Wohnmobilhändler Kunden die Möglichkeit geben, sich die Gefährte im Internet anzuschauen. Antje Dunse will nichts verkaufen. Na gut. Eintrittskarten für das Museum vielleicht. Irgendwann mal wieder. „Potenzielle Gäste können dann aber im Internet schon mal schauen, was sie bei uns erwartet“, sagt sie. Oder Stammgäste, die Sehnsucht nach dem Museum haben. Geplant ist also eine am Computer nachgebildete Runde durch aus Haus, bei dem sich Nutzer von Raum zu Raum klicken und frei umsehen. Digitale Offensive im Museum Finanziert werden konnte das Vorhaben dabei über das Sofortprogramm Neustart des Bundesverbandes Soziokultur, dass bereits im April während des ersten Lockdowns Hilfe für Kultureinrichtungen in Aussicht stellte. Rund 11.500 Euro habe das Museum darüber für verschiedene Projekte – zu denen auch ein neuer Imagefilm zählt – und Hygienemaßnahmen erhalten. Die virtuelle Museumstour ist also nur ein Teil der digitalen Offensive im Museum. Bei der neuen Homepage ging das Museum kreative Wege, um Fördermittel zu erhalten. So gelang es über den Förderverein für regionale Entwicklung, Teil eines Azubis-Projektes zu werden, bei dem Auszubildende aus Medienberufen, als Projekt eine Homepage entwickeln. Über die aufpolierte Website soll später auch der virtuelle Rundgang nutzbar sein. Ohne IT-Kenntnisse. „Auf den verschiedenen Kanälen im Internet aktiv zu sein, gehört heute einfach dazu“, sagt Antje Dunse, die auch einen Instagram-Kanal für das Museum pflegt und Blogbeiträge schreibt. „Einen Museumsbesuch lässt sich damit allerdings nicht ersetzen“, sagt sie. Denn die Faszination bestehe ja gerade daraus, einen historischen Gegenstand vor sich zu haben, der mitunter viele hundert Jahre alt ist. Es bleibt also die Hoffnung, dass es bald wieder in echt und digital möglich ist, diese Zeugen der Geschichte zu bewundern. Das Museum Reichenfels im Netz: www.museum-reichenfels.de , Instagram: www.instagram.com/museum.reichenfels/