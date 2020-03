Sabrina Urban aus Zeulenroda-Triebes bastelt für Menschen in Pflegeheimen Ostergeschenke. Was bewegt die Inititatorin des Projektes?

Ostergeschenke basteln gegen Corona-Langeweile

Es war so eine dieser Szenen, die nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Sabrina Urban ist mit ihren Kindern für einen Spaziergang in den Wald gegangen. Mal raus aus der Quarantäne im Wohnzimmer und frische Luft schnappen. Da begegnet ihr eine ältere Dame. Sie kommen ins Gespräch – obwohl neue Kontakte dieser Tage ja vermieden werden sollen. „Sie stand aber ausreichend weit weg und die Kinder waren schon vorgelaufen“, sagt Sabrina Urban. Sie habe auch drei Enkel in diesem Alter, beginnt die ältere Dame zu erzählen. Sie nicht sehen zu können, breche ihr das Herz. Die Begegnung lässt sie den ganzen Tag nicht mehr los. Am Abend sitzt Sabrina Urban zu Hause auf der Couch und überlegt, dass es gerade vielen älteren Menschen so geht. Da hat sie eine Idee.

Ideen zum Helfen und gegen die Langeweile gesucht

„Ich wollte etwas ins Leben rufen, was den Senioren eine kleine Freude macht“, sagt sie. Sie sucht noch Mitstreiter und verfasst am selben Abend einen Facebook-Post. „Da die Bewohner der Pflegeheime gerade zu Ostern keinen Besuch bis auf Weiteres wegen Corona bekommen dürfen und ja viele Kinder gerade zu Hause sind und manchmal vielleicht nicht wissen, was sie gerade machen sollen, habe ich eine Idee“, beginnt sie ihren Aufruf. Die Idee? Die Bewohner des Awo-Seniorenzentrums „Zum Stausee“ in Zeulenroda-Triebes überraschen. Mit kleinen Ostergeschenken. Wer sich beteiligen will, soll sich per Privatnachricht bei ihr melden.

Für Kinder ist die Situationschwer zu verstehen

Sie fährt den Computer wieder herunter und fragt die Kinder, was sie von der Idee halten. Die beiden Mädchen – fünf und drei Jahre alt – sind sofort begeistert. Denn in dem Seniorenzentrum lebt auch die Oma der beiden Kinder. Sie durfte zu ihrem 86-jährigen Geburtstag keinen Besuch empfangen. Sonst feiert die Familie Geburtstag immer gemeinsam. „Der Kleinen ist die gegenwärtige Situation schwer zu erklären“, sagt Sabrina Urban. Also basteln sie für Oma und ihre Mitbewohner eben jetzt noch Geschenke. Für die Mutter sind es zwei Fliegen mit einer Klappe, die sie schlägt. Schließlich wird das Zuhausebleiben mit den Kinder auch irgendwann zur Belastung für die Nerven und die Langweile. „Du musst dir schon etwas überlegen“, sagt sie. Das scheint auch anderen Eltern so zu gehen.

Insgesamt acht Elternteile mit Kindern haben bis heute ihre Osterkörbchen vorbeigebracht. Auf Facebook bekommt die Aktion viel Lob. „Hey ich finde das total klasse, was du für die älteren Menschen machen möchtest, gerade jetzt wo keiner Besuch bekommen darf“, schreibt eine Nutzerin. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die befürchten, dass auf den selbst gemachten Geschenken der Virus ins Heim gelangen könnte. Doch diese Menschen können beruhigt sein. Denn die Gefahr sich über Oberflächen anzustecken, schätzen Experten als gering ein. Außerdem werde sie die Sachen ja bei sich lagern und verpacken. In dieser Zeit dürfte auch der letzte Virus auf den Geschenken hinüber sein. Das Pflegeheim sei auf jeden Fall hellauf begeistert von dem Vorschlag gewesen. Auch wenn seitens der Senioren ein großes Verständnis für die Situation herrsche, fehle der Kontakt nach Außen schon sehr. Damit sich noch mehr ältere Menschen über eine Überraschung zu Ostern freuen können, sucht Sabrina Urban noch weitere Mitstreiter.

Wer noch ein paar Ostergeschenke anfertigen will, soll sich bei ihr unter Telefon 0152/3765 02 21 melden.