1. TTC Saalfeld gewinnt Derby gegen SV Großkochberg

Königsee. Kreisderbys in 1. und 3. Tischtennis-Bezirksliga mit Punktgewinnen für TTC, Lok Saalfeld und TSV Bad Blankenburg

Der Saisonstart in der 1. und 3. Tischtennis-Bezirksliga hatte Kreisderbys auf dem Plan, die einen durchaus spannenden Verlauf hatten.

In der 1. Bezirksliga musste der als Aufstiegsanwärter gehandelte 1. TTC Saalfeld kurzfristig zwei hochkarätige Abgänge verzeichnen, die zum Zurückziehen der zweiten Mannschaft aus der 2. Bezirksliga geführt haben. Mit diesem nun veränderten Aufgebot empfing man den SV 1956 Großkochberg, der Paroli bot. Nach dem 1:1-Doppelausgang lief es zum Einzelauftakt wie am Schnürchen für die Kreisstädter (4:1). Großkochberg konnte in der Folgezeit dagegenhalten und verkürzte (3:4, 4:5, 5:6). In der Schlussphase setzten Andreas Kittelmann sowie Ronny Dobermann den Schlusspunkt zum 8:5-Heimerfolg.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Zähler des 1. TTC kommen auf das Konto von Ronny Dobermann (3,5), Andreas Kittelmann (2,5), Karl-Heinz Neise und Gregor Franz (je 1). Für Großkochberg konnten Thomas Schröder (2,5), Florian Rosenkranz (2) sowie Mario Kind (0,5) punkten.

Mit einem Blitzstart konnte sich Lok Saalfeld in der 3. Bezirksliga eine 2:0-Führung nach den Doppeln in der Kurstadt erspielen. Der TSV blieb keine Antwort schuldig und kam nach den Ausgleichen (2:2, 3:3) zu einem 6:3. Lok blieb auf Augenhöhe (5:6) und steckte auch noch das 5:7 durch Michael Kubelt sowie Mario Müller weg, welche Lok zur Punkteteilung gebracht haben.

Für Bad Blankenburg waren Frank Reichmann (3), Christian Jäger (2), Ernst Schiersch und Vu Nath Quang (beide 1) erfolgreich. Für die Saalfelder Punkte sorgten Michael Kubelt (3,5), Alexandra Fiebrich, Mario Müller (je 1,5) sowie Gerd Blochberger (0,5).