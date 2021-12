Meuselwitz-Trainer Bergner ist doppelt im Geschäft

Meuselwitz. David Bergner saß mit Julian Nagelsmann auf der Schulbank, war Co-Trainer von Valdas Ivanauskas in Litauen – das Tagesgeschäft heißt Meuselwitz

David Bergner ist gut vernetzt im deutschen Fußball. Mit Julian Nagelsmann saß er auf der Schulbank, um den Trainerschein zu machen. „Wir sind noch in Kontakt, telefonieren ab und an oder schreiben eine Nachricht.“ Schon in Köln habe er erkannt, „da sitzt einer neben dir, der wie kaum ein anderer den Fußball begreift, analysiert, antizipiert und in einem Tempo Dinge und Prozesse im Kopf vernetzt. Überragend.“

Doch eins hat er dem Bayern-Trainer voraus. David Bergner hat zwei Trainerjobs – und das geht. Nur einmal, am 13. November fehlte der Cheftrainer des ZFC Meuselwitz, als sich seine Elf mit 3:0 im Landespokal beim SV Jena-Zwätzen in die nächste Runde brachte – und er in Litauen unterwegs war. „Das ist natürlich alles mit Präsident Hubert Wolf abgesprochen“, sagt David Bergner über seinen Job bei der litauischen Nationalmannschaft.

Fast zwei Jahre gar keinen Job, dann gleich zwei

Wie das Leben so spielt, erst hatte der gebürtige Berliner fast zwei Jahre gar keinen Job, dann gleich zwei. Im Spätsommer kam Valdas Ivanauskas, der einen Co-Trainer suchte, auf ihn zu. Einer der Befürworter war Lutz Lindemann, MDR-Experte, DDR-Nationalspieler, in Erfurt zu Hause. Man kennt sich. David Bergner trainierte für kurze Zeit auch den FC Rot-Weiß. „Ich hatte mit Ivanauskas dann ein schon fast sensationelles Gespräch. Wir haben beide sehr schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge schwimmen.“

Danach ging alles rasch, zehn Tage nach dem Telefonat saß er im Flieger nach Vilnius. „Ich bin am Sonnabend angekommen und am Montag stand ich mit dem Trainerteam auf dem Platz.“ David Bergner hat als Spieler und Trainer schon einige Stationen hinter sich. „Doch Teil eines Trainerstabs einer Nationalelf zu sein, das war auch für mich etwas Neues und ganz und gar Positives. Es ist schon etwas Besonderes, wenn vor dem Spiel die Nationalhymne gespielt wird, auch wenn es nicht die des eigenen Landes ist.“

Er geht für seine Mannschaft durchs Feuer

Das Niveau des litauischen Fußballs vergleicht er mit dem eines schlechteren Drittligisten hierzulande, „aber die Spieler hängen sich rein, wollen sich weiterentwickeln.“ Valdas Ivanauskas hat auch in Jena seine Spuren hinterlassen, trainierte den FC Carl Zeiss von September bis Dezember 2007 in der 2. Liga. Als Spieler in der Bundesliga hatte der Litauer ob seiner hitzigen und aufbrausenden Art den Spitznamen „Ivan der Schreckliche“ weg. „Für manch jungen Spieler mag seine Art etwas robust sein. Aber er ist ehrlich, verfolgt seine Ziele, hat eine klare Idee, wie es laufen sollte und geht für seine Mannschaft durchs Feuer“, sagt David Bergner.

Sich zu verständigen kein Problem – englisch geht immer. Valdas Ivanauskas spricht auch deutsch, hat seinen Fußball-Lehrer in Köln gemacht. „Und wenn der Chef mal lauter werden musste, das in der Landessprache tat, war es besser, dass ich nicht alles verstanden habe“, sagt David Bergner und lacht. Überhaupt: „Wir haben sehr ernsthaft gearbeitet, aber der Spaß kam nie zu kurz.“ Mit dem 3:1-Sieg gegen Bulgarien in der WM-Qualifikation brachten es die Kicker im Land, das den Basketball liebt, auf die Titelseiten der Zeitungen. Immerhin 3500 Zuschauer auf dem Kunstrasen-Stadion hatten das Spiel verfolgt. Ein Achtungserfolg.

Tagesgeschäft heißt Regionalliga

„Ich möchte die Zeit in Litauen nicht missen. Ich habe Land und Leute kennen gelernt und von einem erfahrenen Coach wie Ivanauskas lässt sich immer was abschauen.“ David Bergner spricht in der Vergangenheit. „Die WM-Qualifikation ist gespielt, mein Vertrag lief über die drei Länderspielblöcke.“ Valdas Ivanauskas steht in Verhandlungen mit dem litauischen Verband, würde gern als Nationaltrainer weitermachen – genau wie David Berger als Co. „Das lasse ich auf mich zukommen“, sagt er. Das Tagesgeschäft heißt für ihn Regionalliga, heißt ZFC Meuselwitz. Am Sonntag empfängt der Viertligist die zweite Mannschaft von Hertha BSC.