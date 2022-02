Schleizer Robin Müller verpasst Meistertitel nur um Hundertstel

Sindelfingen. Bei der Deutschen Meisterschaft in Sindelfingen ist es eine Zielfoto-Entscheidung über die 3000 Meter.

Bei den Deutschen Meisterschaften U18/U20 bot vor allem der Lauf über 3.000 Meter gehörige Spannung. Das Feld wurde im Rennverlauf nach und nach immer weiter auseinandergezogen.

An der Spitze entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Kampf um den Sieg: Der gebürtige Schleizer Robin Müller vom LC Top Team Thüringen und Felix Ebel von der Emder Laufgemeinschaft versuchten sich auf den letzten Runden gegenseitig zu übertrumpfen.

Doch keiner der Beiden ließ sich abschütteln und so rannten sie Seite an Seite ins Ziel. Die Uhr zeigte schließlich 8:44,95 Minuten für Felix Ebel, der sich mit vier Hundertsteln Vorsprung vor seinem Thüringer Rivalen behaupten konnte. Den Bronzerang eroberte Moritz Kleesiek (Laufteam Kassel) in 8:52,14 min.