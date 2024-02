Jena. Zwei Fehlentscheidungen im Spitzenspiel gegen Trier ärgern die Jenaer Basketballer auch noch vor dem Duell am Mittwoch in Bayreuth.

Freud und Leid liegen im Sport manchmal nicht mal ein Augenzwinkern auseinander. Hätten im Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA zwischen Medipolis SC Jena und den Gladiators Trier am vergangenen Samstag die zwei Punkte kurz vor Schluss von Robin Lodders, wie zunächst vom Schiedsrichter-Trio gewertet, gezählt, „wären wir jetzt Tabellenführer und alles wäre toll“. Doch so muss Trainer Björn Harmsen vor dem Aufeinandertreffen seiner Saalestädter am Mittwochabend beim BBC Bayreuth Fragen beantworten, warum seine Mannen zweimal in Folge als Verlierer vom Parkett gegangen sind.