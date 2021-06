DFB: Kapitän Neuer kümmert sich um EM-Küken Musiala

Herzogenaurach. Am Mittwoch konnten die Fußball-Nationalspieler in Herzogenaurach noch einmal die Seele baumeln lassen. Die Bungalow-Besetzungen sind bekannt.

Es dauerte am freien Mittwoch ein wenig, ehe sich in Herzogenaurach am frühen Mittag dann endlich mal die Sonne raus traute. Einen Tag vor dem ersten Training im deutschen EM-Quartier „Home Ground“ konnten die am Dienstagabend angereisten Nationalspieler ein letztes Mal die Seele baumeln lassen oder auf dem nahegelegenen Campus Beachvolleyball, Tisch- oder Padel-Tennis spielen.