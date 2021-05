EM 2021, Spielplan: Alle Gruppen, Anstoßzeiten und Spielorte

Essen. Erstmals wird die EM im Jahr 2021 paneuropäische ausgetragen. Doch wo und wann finden die Spiele statt? Hier die Antworten.

2021 ist alles anders. Grund dafür ist in erster Linie die Coronavirus-Pandemie, die die Welt in den vergangenen Monaten komplett auf den Kopf gestellt hat. Folgen hatte das auch für den Sport. So wurden im Jahre 2020 nahezu alle Ligen im Profifußball unterbrochen oder abgebrochen.

Statt im Juni 2020 findet sie nun in diesem Jahr statt. Sie beginnt am 11. Juni in Rom mit dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei und endet am 11. Juli mit dem großen Finale im Londoner Wembley Stadion.

EM 2021: DFB-Kader, Gruppen, Termine – alles zum Turnier

Schon diese Ansetzung lassen darauf schließen: Die EM wird nicht nur in einem Land ausgetragen, sondern paneuropäisch, über den kompletten Kontinent verteilt. Insgesamt gibt es elf Ausrichterstädte in elf Ländern.

Amsterdam (Niederlande), Johan-Cruyff-Arena, Kapazität: 55.500 Plätze

Baku (Aserbaidschan), Nationalstadion, Kapazität: 69.870 Plätze

Budapest (Ungarn), Puskas Arena, Kapazität: 67.155 Plätze

Bukarest (Rumänien), Arena Nationala, Kapazität: 55.600 Plätze

Glasgow (Schottland), Hampden Park, Kapazität: 51.866 Plätze

Kopenhagen (Dänemark), Parken-Stadion, Kapazität: 38.065 Plätze

London (England), Wembley-Stadion, Kapazität: 90.000 Plätze

München (Deutschland), Allianz-Arena, Kapazität: 70.000 Plätze

Rom (Italien), Olympiastadion, Kapazität: 72.698 Plätze

Sankt Petersburg (Russland), Gazprom-Arena, Kapazität: 68.134 Plätze

Sevilla (Spanien), Olympiastadion, Kapazität: 57.619 Plätze

München ist einer von elf Spielorten der EM 2021. Auch hier soll vor Zuschauern gespielt werden. Foto: dpa

Welche Mannschaften sind bei der EM 2021 dabei? Wie sehen die Gruppen aus?

Zum zweiten Mal nach 2016 wird die Europameisterschaft mit 24 Ländern ausgetragen (zuvor 16). Die 24 Nationen sind in sechs Vierergruppen aufgeteilt (A bis H). Hier sind die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Dänemark, Finnland, Russland

Gruppe C: Österreich, Niederlande, Ukraine, Nordmazedonien

Gruppe D: Kroatien, Tschechien, England, Schottland

Gruppe E: Polen, Spanien, Schweden, Slowakei

Gruppe F: Frankreich, Deutschland, Portugal, Ungarn

EM-Spielplan: Alle Termine, Anstoßzeiten, Gruppen und Spielorte im Überblick

Die Spielansetzungen der DFB-Auswahl, alle übrigen Termine und dazu die Spielorte gibt es hier im Überblick:

Der Spielplan der EM 2021. Foto: dpa

Gruppe A, Spielorte: Rom/Italien und Baku/Aserbaidschan

Italien, Schweiz, Türkei, Wales

1. Spieltag

Freitag, 11. Juni 2021, 21 Uhr, in Rom: Türkei – Italien

Samstag, 12. Juni 2021, 15 Uhr, in Baku: Wales – Schweiz

2. Spieltag

Mittwoch, 16. Juni 2021, 18 Uhr, in Baku: Türkei – Wales

Mittwoch, 16. Juni 2021, 21 Uhr, in Rom: Italien – Schweiz

3. Spieltag

Sonntag, 20. Juni 2021, 18 Uhr, in Baku: Schweiz – Türkei

Sonntag, 20. Juni 2021, 18 Uhr, in Rom: Italien – Wales

Gruppe B, Spielorte: Kopenhagen/Dänemark und St. Petersburg/Russland

Dänemark, Belgien, Finnland, Russland

1. Spieltag

Samstag, 12. Juni 2021, 18 Uhr, in Kopenhagen: Dänemark – Finnland

Samstag, 12. Juni 2021, 21 Uhr, in St. Petersburg: Belgien – Russland

2. Spieltag

Mittwoch, 16. Juni 2021, 15 Uhr, in St. Petersburg: Finnland – Russland

Donnerstag, 17. Juni 2021, 18 Uhr, in Kopenhagen: Dänemark – Belgien

3. Spieltag

Montag, 21. Juni 2021, 21 Uhr, in Kopenhagen: Russland – Dänemark

Montag, 21. Juni 2021, 21 Uhr, in St. Petersburg: Finnland – Belgien

Gruppe C, Spielorte: Amsterdam/Niederlande und Bukarest/Rumänien

Österreich, Niederlande, Nordmazedonien, Ukraine

1. Spieltag

Sonntag, 13. Juni 2021, 21 Uhr, in Amsterdam: Niederlande – Ukraine

Sonntag, 13. Juni 2021, 18 Uhr, in Bukarest: Österreich – Nordmazedonien

2. Spieltag

Donnerstag, 17. Juni 2021, 21 Uhr, in Amsterdam: Niederlande – Österreich

Donnerstag, 17. Juni 2021, 15 Uhr, in Bukarest: Ukraine – Nordmazedonien

3. Spieltag

Montag, 21. Juni 2021, 18 Uhr, in Amsterdam: Nordmazedonien – Niederlande

Montag, 21. Juni 2021, 18 Uhr, in Bukarest: Ukraine – Österreich

Gruppe D, Spielorte: London/England und Glasgow/Schottland

Kroatien, England, Tschechien, Schottland

1. Spieltag

Sonntag, 13. Juni 2021, 15 Uhr: England – Kroatien

Montag, 14. Juni 2021, 15 Uhr, in Glasgow: Schottland – Tschechien

2. Spieltag

Freitag, 18. Juni 2021, 18 Uhr, in Glasgow: Kroatien – Tschechien

Freitag, 18. Juni 2021, 21 Uhr, in London: England – Schottland

3. Spieltag

Dienstag, 22. Juni 2021, 21 Uhr, in Glasgow: Kroatien – Schottland

Dienstag, 22. Juni 2021, 21 Uhr, in London: Tschechien – England

Gruppe E, Spielorte: Bilbao/Spanien und Dublin/Irland

Polen, Slowakei, Spanien, Schweden

1. Spieltag

Montag, 14. Juni 2021, 21 Uhr, in Bilbao: Spanien – Schweden

Montag, 14. Juni 2021, 18 Uhr, in Dublin: Polen – Slowakei

2. Spieltag

Freitag, 18. Juni 2021, 15 Uhr, in Dublin: Schweden – Slowakei

Samstag, 19. Juni 2021, 21 Uhr, in Bilbao: Spanien – Polen

3. Spieltag

Mittwoch, 23. Juni 2021, 18 Uhr, in Bilbao: Slowakei – Spanien

Mittwoch, 23. Juni 2021, 18 Uhr, in Dublin: Schweden – Polen

Gruppe F, Spielorte: München/Deutschland und Budapest/Ungarn

Frankreich, Deutschland, Ungarn, Portugal

1. Spieltag

Dienstag, 15. Juni 2021, 18 Uhr, in Budapest: Ungarn – Portugal

Dienstag, 15. Juni 2021, 21 Uhr, in München: Frankreich – Deutschland

2. Spieltag

Samstag, 19. Juni 2021, 15 Uhr, in Budapest: Ungarn – Frankreich

Samstag, 19. Juni 2021, 18 Uhr, in München: Portugal – Deutschland

3. Spieltag

Mittwoch, 23. Juni 2021, 21 Uhr, in Budapest: Portugal – Frankreich

Mittwoch, 23. Juni 2021, 21 Uhr, in München: Deutschland – Ungarn

Achtelfinale

Samstag, 26 Juni 2021, 18 Uhr, in Amsterdam: 2. Gruppe A – 2. Gruppe B

Samstag, 26. Juni 2021, 21 Uhr, in London: 1. Gruppe A – 2. Gruppe C

Sonntag, 27. Juni 2021, 18 Uhr, in Budapest: 1. Gruppe C – 3. Gruppe D/E/F

Sonntag, 27. Juni 2021, 21 Uhr, in Bilbao: 1. Gruppe B – 3. Gruppe A/D/E/F

Montag, 28. Juni 2021, 18 Uhr, in Kopenhagen: 2. Gruppe D – 2. Gruppe E

Montag, 28. Juni 2021, 21 Uhr, in Bukarest: 1. Gruppe F – 3. Gruppe A/B/C

Dienstag, 29. Juni 2021, 18 Uhr, in Dublin: 1. Gruppe D – 2. Gruppe F

Dienstag, 29. Juni 2021, 21 Uhr, in Glasgow: 1. Gruppe E – 3. Gruppe A/B/C/D

Viertelfinale

Freitag, 2. Juli 2021, 18 Uhr, in St. Petersburg: Sieger VF 6 – Sieger VF 5

Freitag, 2. Juli 2021, 21 Uhr, in München: Sieger VF 4 – Sieger VF 2

Samstag, 3. Juli 2021, 18 Uhr, in Baku: Sieger VF 3 – Sieger VF 1

Samstag, 3. Juli 2021, 21 Uhr, in Rom: Sieger VF 8 – Sieger VF 7

Halbfinale

Dienstag, 6. Juli 2021, 21 Uhr, in London: Sieger VF 1 – Sieger VF 2

Mittwoch, 7. Juli, 21 Uhr, in London: Sieger VF 4 – Sieger VF 3

Finale