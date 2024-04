Jena. Ein junger Spieler aus dem Jenaer Regionalteam hat seinen Wechsel bekanntgegeben.

Der FC Carl Zeiss Jena verliert mit Felix Boelter einen Linksverteidiger. Der 19-Jährige wechselt in der kommenden Saison zum BSV Kickers Emden, der in der Oberliga Niedersachsen vor dem Aufstieg in die Regionalliga Nord steht. Das teilte der norddeutsche Verein am Dienstag mit.

Boelter war vor dieser Saison von der U19 von Werder Bremen nach Jena gewechselt und hatte bei den Jenaer A-Junioren 16 Pflichtspiele absolviert. Unter Henning Bürger schaffte der 19-Jährige den Sprung in die erste Mannschaft und kam bislang bei acht Partien in der Regionalliga zum Einsatz. Er liefert sich aktuell einen Kampf mit Justin Smyla auf der Position, der leicht die Nase vorn hat.

Sportlicher Leiter von Emden gerät ins Schwärmen

„Mit Felix verpflichten wir einen weiteren sehr talentierten Spieler aus der A-Jugend-Bundesliga. Er hat nicht nur in der A-Jugend super Leistungen gezeigt, sondern konnte auch schon im Herrenbereich Startelfeinsätze in der Regionalliga verbuchen. Das ist schon eine Ansage und spricht für seine Qualität“, sagt Henning Rießelmann, der sportliche Leiter bei Kickers Emden. „Felix hat einen super linken Fuß, ist sehr zweikampfstark und hat bereits eine extrem gute Physis für sein Alter. Er kann auf der linken Seite richtig Dampf machen und wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns auf Anhieb durchsetzen kann.“

Auch Felix Boelter wird in der Mitteilung zitiert: „Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben beim BSV. Kickers Emden ist ein absoluter Traditionsverein, in dem ich mich persönlich unbedingt weiterentwickeln will. Mein Wunsch ist es, dem Verein und der Mannschaft ab der ersten Minute weiterzuhelfen, um gemeinsam Erfolge zu feiern“, sagt der Youngster. „Zudem freue ich mich schon jetzt auf die lautstarken Fans, die uns von Spiel zu Spiel nach vorne peitschen werden.“ Der BSV Kickers Emden führt derzeit die Oberliga Niedersachsen mit souveränem Vorsprung an.

