Zwickau. Beim FSV Zwickau holt der FC Carl Zeiss Jena wieder einen Auswärtssieg, profitiert dabei auch von Doppel-Rot für die Gastgeber aus Sachsen.

Fazit: Der FC Carl Zeiss Jena hat sich für die 2:5-Pleite im Hinspiel beim FSV Zwickau revanchiert und das Auswärtsspiel bei den Sachsen am Sonntag mit 2:1 gewonnen. Nach gutem Beginn wurde Zwickau stärker, aber Jena ging durch einen Elfmeter in Führung. Nach der Pause glich der FSV aus, schwächte sich dann aber selbst. Jena war Nutznießer und konnte sich einmal mehr bei Elias Löder bedanken, der mit seinem 23. Saisontor den Auswärtserfolg perfekt machte.

Spielverlauf: Beiden Mannschaften war zu Beginn der Respekt voreinander anzumerken, wobei die Gäste die größeren Spielanteile hatten. Zum ersten Mal gefährlich wurde es aber erst nach zehn Minuten, als Lukas Lämmel einen Freistoß von der linken Außenbahn direkt aufs Tor schoss. FSV-Keeper Benjamin Leneis konnte den Ball wegfausten.

Trotzdem sah es gut aus, was die Jenaer in der Anfangsphase in Sachsen auf dem Rasen zeigten. Fast hätte Cemal Sezer die Führung erzielt, als er nach feinem Pass von Lämmel auf einmal allein auf Leneis zulief. Doch der FCC-Stürmer scheiterte am FSV-Schlussmann (22. Minute). Den hätte er machen müssen. Auf der Gegenseite kam Zwickau zu seinen ersten Torchancen. Erst spitzelte der 18-jährige Khalid Abu El Haija dem Ex-Jenaer Marc-Philipp Zimmermann den Ball im letzten Moment vom Fuß. Bei den beiden folgenden Ecken brannte es im FCC-Strafraum zweimal lichterloh, doch es blieb beim 0:0.

Lämmel bringt Jena per Elfmeter in Führung

Dann hatte Jena Glück, bekam nach einem Foul an Sezer einen schmeichelhaften Elfmeter zu gesprochen. Lämmel ließ sich auch vom gellenden Pfeifkonzert der FSV-Fans nicht beeindrucken und verwandelte sicher zur 1:0-Führung (32.). Zwickaus Maximilian Somnitz hatte in der 41. Minute die Chance auf den Ausgleich. Sträflich bei einem FSV-Freistoß alleingelassen, säbelte er im Strafraum der Gäste aber über den Ball. Aufregung gab es noch, als Jenas Elias Löder in der Schlussphase der ersten Hälfte unglücklich in Zwickau-Keeper Leneis rasselte, der danach behandelt werden musste. Mit der knappen Pausenführung des FC Carl Zeiss endete die erste Halbzeit.

Erst Ausgleich, dann Doppel-Rot für Zwickau

Nach der Pause drückte Zwickau auf den Ausgleich und wurde umgehend belohnt. Der aus Triptis stammende FSV-Kapitän Davy Frick war es, der nach einer Ecke, einmal mehr freistehend, per Direktnahme das 1:1 erzielte (53.). Dann wurde es hektisch. Zimmermann traf mit gestrecktem Bein FCC-Kapitän Bastian Streitzel. Schiedsrichter Tim Gerstenberg zeigte glatt Rot. Da sich Zwickau-Coach Rico Schmitt, der in der ersten Halbzeit schon Gelb gesehen hatte, lautstark beschwerte, zeigte Gerstenberg ihm Gelb-Rot.

Bitter für Jena: Strietzel musste verletzt vom Feld – nach Burim Halili und Maurice Hehne schon der dritte Innenverteidiger, der dem FCC fehlt. Für Strietzel rückte Butzen in die Innenverteidigung. Der FCC brauchte ein paar Minuten, um sich vor fast 7000 Zuschauern neu zu sortieren. Dann war es wieder einmal Löder, der traf und den FCC wieder in Führung brachte (69.).

Trotz Unterzahl blieben die Sachsen aber zunächst gefährlich. Doch die Zeiss-Defensive hielt. Der starke Lämmel hätte fast zum 3:1 getroffen, aber Leneis konnte seinen Schuss entschärfen (77.). So blieb es spannend. In der Schlussphase warf Zwickau alles nach vorne, auch Torhüter Leneis ging mit vor. Aber die Zeiss-Defensive hielt, der Auswärtssieg war perfekt.

Tore: 0:1 Lämmel (32./FE), 1:1 Frick (53.), 1:2 Löder (69.).

Aufstellung: FCC-Trainer Henning Bürger baute seine Mannschaft gegenüber dem 3:3 gegen den Berliner AK nur auf einer Position um. Lukas Lämmel rückte für Talent Fritz Schröder in die Startformation.

Startaufstellung Zwickau: Leneis – Sengersdorf, Frick, Somnitz, Rüther – Voigt, Könnecke – Martens, Klein, Dobruna – Zimmermann.

Startaufstellung Jena: Kunz – Smyla, Strietzel, Abu El Haija, Butzen – Petermann, Schau, Lämmel –Löder, Sezer, Verkamp.

Klatsche vom Ex-Trainer: Das Hinspiel am 19. Dezember 2023 haben die Jenaer nicht in guter Erinnerung. Bei der Rückkehr von Ex-Coach Rico Schmitt gewannen die Zwickauer in Jena mit 5:2. Es war gleichzeitig das letzte Spiel von Jena-Cheftrainer René Klingbeil, der Tage später nach einer sportlichen Analyse der Hinrunde entlassen wurde.

Autokorso der FCC-Fans: Die Anhänger des FCC waren in der Zwickauer GGZ-Arena reichlich vertreten. Überwiegend mit einem Autokorso von mehr als 100 Fahrzeugen hatten sie sich auf den Weg nach Sachsen begeben. Sonderrechte genoss der Korso allerdings keine, da er nicht angemeldet wurde. Die Jena-Ultras wedelten zu Spielbeginn mit schwarzen Fahnen vor einem großen Banner, auf dem stand: „Wir sind gekommen, um fette Beute zu machen.“ Außerdem wurde Pyrotechnik gezündet.

Das nächste Spiel: Bestreitet der FC Carl Zeiss wieder im heimischen Ernst-Abbe-Sportfeld. Im vorletzten Heimspiel der bald zu Ende gehenden Regionalliga-Saison empfangen die Jenaer am 4. Mai die VSG Altglienicke. Anstoß der Begegnung am Samstag ist um 14 Uhr.