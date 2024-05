Jena. Gegen den ZFC Meuselwitz stand der 25 Jahre alte Führungsspieler nicht im Kader. Wurde er fürs Pokalfinale geschont?

Er ist der Spielmacher der Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena: Justin Petermann. Doch beim Auswärtsspiel gegen den ZFC Meuselwitz fehlte der 25-Jährige im Kader. Wir haben nachgehakt, warum er nicht dabei war.

Im Vorfeld des Spiels beim ZFC Meuselwitz hatte Trainer Henning Bürger angedeutet, dass er keine Spieler im Hinblick auf das Endspiel im Thüringenpokal schonen möchte. Die klare Aussage war, dass die bestmögliche Elf auflaufen wird. Überraschend fehlte dann Justin Petermann nicht nur in der Startaufstellung, sondern gar im Kader der Jenaer.

Das war der Grund fürs Fehlen in Meuselwitz

„Justin Petermann musste in Meuselwitz angeschlagen pausieren“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann auf Anfrage unserer Zeitung. Der Mittelfeldspieler habe mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt. Doch deutet sich ein längerer Ausfall an, so dass er auch das Finale gegen den Regionalliga-Konkurrenten am 25. Mai verpasst? „Er arbeitet nun darauf hin, dass er am Wochenende wieder dabei sein kann“, sagt Trautmann.

Am Sonntag spielen die Jenaer das letzte Heimspiel in dieser Saison gegen den FC Eilenburg. Die Partie wird als Service für alle, die in den Pfingsturlaub verreisen, aber trotzdem nicht auf den FC Carl Zeiss Jena verzichten wollen, live auf der Internetseite unserer Zeitung übertragen. Anstoß ist am Sonntag um 13 Uhr.

FC Carl Zeiss Jena hofft auf Vertragsverlängerung

Nicht nur die schnelle Genesung von Petermann wäre wichtig, sondern auch dessen Vertragsverlängerung. Sportdirektor Stefan Böger buhlt um den Offensivspieler, der durch sein exzellentes Passspiel viele Torchancen eingeleitet hat. Vor zwei Jahren war Petermann von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln nach Jena gewechselt und hat sich schnell zum Leistungsträger entwickelt. In der Hinrunde fehlte er wegen einer Verletzung, die er sich im ersten Saisonspiel zugezogen hatte. In der Rückrunde kehrte er zurück und arbeitete sich in die alte Form.

