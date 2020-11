Corona-Fall bei Brest: Flensburger Auswärtsspiel verlegt

Das Spiel der SG Flensburg-Handewitt in Brest wurde verlegt.

Flensburg. Wegen eines positiv auf Corona getesteten Spielers beim Gegner HC Brest ist die für diesen Mittwoch angesetzte Champions-League-Partie der SG Flensburg-Handewitt in Belarus kurzfristig verlegt worden.

Das teilte der Handball-Bundesligist am Dienstagabend mit. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. "Es ist erneut sehr bedauerlich, dass wieder eine Partie verschoben werden muss. Aber in dieser Frage steht die Gesundheit von Spielern und Mitarbeitern über allem, auch über dem sportlichen Erfolg", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

"Die Ergebnisse unserer Testungen waren bisher alle negativ. Wir hoffen sehr, dass wir die nächsten Spiele unter diesen erschwerten Bedingungen in der EHF Champions League und in der Bundesliga durchführen und den für uns so wichtigen Spielbetrieb aufrechterhalten können", ergänzte Schmäschke.

