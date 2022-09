Haukohls 26 Punkte reichen nicht: Jenas Korbjäger verlieren Test

Für die Jenaer Basketballer beginnt die heiße Phase in der Vorbereitung. Bereits in zwei Wochen startet die neue Saison.

Jena. Basketball-Zweitligist SC Medipolis Jena hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen Gießen verloren.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat sein Testspiel gegen BBL-Absteiger Gießen 46ers mit 74:82 (39:45) verloren. Gegen den neuen starken Pro-A-Konkurrenten fehlte den ersatzgeschwächten Thüringer vor 528 Zuschauern noch in der engen Partie die nötige Konstanz für einen Erfolg.

Herrera saß mit Gipsarm auf der Bank, ebenso wie Kapitän Thomas, der erst in der Nacht aus den USA eingetroffen war. Center Rohwer plagte eine Erkältung, so dass die Last unterm Korb allein auf Haukohl lag. Nach einem Auftakt-Dreier des neuen Aufbauspielers Murphy lief das Spiel der Gastgeber ganz gut. Mit 24:25 ging es ins zweite Viertel. Dort klappte dann nicht mehr viel im Zusammenspiel. Nach einem schmerzhaften 2:15-Lauf stand es 26:40. Doch dann korrigierte Trainer Reinboth lautstark und beim 39:45 zur Pause war der Rückstand wieder überschaubar. Jena blieb dran, kam durch den guten Haukohl, der 26 Punkte machte, sogar zum 52:52. Doch mit 52:59 waren noch sieben Punkte aufzuholen. Im Finish hatten die Gießener das bessere Händchen zum 74:82.

Viel Zeit sich einzuspielen, hat Jena nicht. Bereits am 30. September beginnt die ProA-Saison für Medipolis in Paderborn.