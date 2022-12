Sieg gegen die Türkei Hockey-Frauen starten mit Kantersieg in Hallen-EM

Hamburg Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Kantersieg in die Hallen-Europameisterschaft in Hamburg gestartet.

In ihrem Auftaktmatch besiegte die zu den Mitfavoriten zählende Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg am Mittwoch in der Hansestadt die Türkei souverän mit 11:2 (5:1).

Vor gut 1000 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg erzielten Lisa Altenburg (5) sowie Sonja Zimmermann, Pia Maertens und Anne Schröder (alle 2) die Tore für die DHB-Auswahl. Für diese stand am Mittwoch (19.30 Uhr) noch das zweite Gruppenspiel gegen Österreich auf dem Programm. Die deutschen Herren greifen erst am Donnerstag erstmals ins EM-Geschehen ein.