Live! Dänemark geht selbstbewusst ins Spiel gegen Finnland

Das dänische Team beim Abschlusstraining in Kopenhagen.

Kopenhagen. Co-Gastgeber Dänemark geht mit einer guten Bilanz und vielen international erfahrenen Spielern in die Partie gegen Finnland. Der Live-Ticker.

Co-Gastgeber Dänemark setzt bei der Fußball-Europameisterschaft auf die Unterstützung der eigenen Fans und seinen wahrscheinlich stärksten Kader seit dem überraschenden EM-Triumph 1992. "Es ist großartig, dass wir zur Hause spielen", sagte Spielmacher Christian Eriksen von Inter Mailand bei der Pressekonferenz zum ersten Spiel gegen den EM-Debütanten Finnland in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen (Samstag, 18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). "Wir haben in den letzten drei Jahren kaum Spiele verloren. Wir sind schwer zu schlagen, das gibt uns Selbstvertrauen."

Die Dänen sind in jedem Mannschaftsteil mit international erfahrenen Spielern besetzt. Torwart Kasper Schmeichel gewann zuletzt mit Leicester City den englischen Pokal, Innenverteidiger Andreas Christensen mit dem FC Chelsea die Champions League. Im Mittelfeld wird Eriksen von dem Dortmunder Thomas Delaney und dem ehemaligen Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg unterstützt. Größter Schwachpunkt ist die Mittelstürmer-Position, weil neben den Flügelstürmern Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Martin Braithwaite (FC Barcelona) keine Nummer neun von internationalem Format zur Verfügung steht.

Dänemarks Trainer warnt vor Gegner Finnland

Trotz dieser individuellen Klasse seines Teams warnte der dänische Trainer Kasper Hjulmand am Freitag vor den Finnen. "Erinnern Sie sich daran, was Island bei der EM in Frankreich gezeigt hat? Genau das passiert jetzt mit Finnland", sagte der ehemalige Bundesliga-Coach von Mainz 05. "Sie sind zum ersten Mal bei einer EM dabei, sie sind sehr stolz, sie haben einen guten Trainer und ein gutes Team. Wir müssen wirklich gut sein, um sie zu schlagen." (dpa)