Lusail. Argentinien besiegte in einem grandiosen WM-Finale Frankreich nach Elfmeterschießen und feierte Superstar Lionel Messi.

Und dann war der Moment gekommen, Lionel Messi trug den goldenen Pokal zu seinen wartenden Mitspielern, die auf dem weißen Podest in der Mitte des Rasens alles machten, was man so macht, wenn man den begehrtesten Titel im Fußball gewonnen hat. Sie sangen, sie hüpften. Ein himmelblau-weißes Getümmel des Glücks und in der Mitte Messi, der die Trophäe in die Luft hob.