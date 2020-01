Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Rugby-Trainerteam für die deutsche 15er-Auswahl

Hamburg. Melvine Smith und Byron Schmidt übernehmen als Trainerteam die neu formierte deutsche Rugby-15er-Nationalmannschaft.

Die beiden Südafrikaner treten mit sofortiger Wirkung die Nachfolge des Interims-Duos Mark Kuhlmann/Alexander Widiker an, das den Neuaufbau der 15er-Kaders eingeleitet hatte, teilte der Deutsche Rugby-Verband (DRV) mit. Die nächsten Bewährungsproben dieses Auswahlteams bilden die beiden EM-Heimspiele in Heidelberg gegen die Schweiz am 29. Februar und Litauen am 21. März.

Vor allem Smith ist im DRV ein guter Bekannter. Der 38-Jährige war bereits für das 7er-Nationalteam der Frauen und die 15er-Auswahl der U18-Junioren verantwortlich. Zudem ist er Landestrainer im Hessischen Rugby-Verband. Nun will er die im Umbruch steckende DRV-Auswahl weiterentwickeln. "Gerade in diesem Neuanfang liegt die besondere Herausforderung. Das Team hat schon gezeigt, dass Potenzial in ihm steckt", sagte Smith über seine neue Aufgabe. Er wird sie gemeinsam mit seinem Landsmann Schmidt angehen. Der 33-Jährige ist im Hauptberuf Lehrer und Headcoach der erfolgreichen Herren des SC Frankfurt 1880.