Am Mittwoch im Staffelrennen wieder dabei: Biathletin Denise Herrmann.

Olympia 2022 Olympia: Entscheidungen und deutsche Gold-Hoffnungen am Mittwoch

Essen. Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Mittwoch hat Deutschland wieder Medaillenchancen

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) hat es am Dienstag die neunte Goldmedaille für Deutschland gegeben. Bobpilot-Francesco Friedrich holte vor Johannes Lochner und Christoph Hafer in einem historischen Rennen seinen dritten Olympiasieg.

Zeigen ihre Gold-Medaillen: Bobpilot Francesco Friedrich (links) und sein Anschieber Thorsten Margis. Foto: dpa

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

In zwei Olympia-Entscheidungen rechnen sich deutsche Athletinnen und Athleten bei den Winterspielen am Mittwoch Medaillenchancen aus. Slalom-Fahrer Linus Straßer würde gern das erste Edelmetall für das Alpin-Team einfahren, der entscheidende zweite Lauf beginnt um 6.45 Uhr. Außerdem gehören die deutschen Biathletinnen danach im Staffelrennen (8.45 Uhr) zum erweiterten Kreis der Favoritinnen.

Gold, Silber und Bronze zu gewinnen gibt es außerdem im Skilanglauf bei den Team-Sprints im klassischen Stil (10.15 Uhr), im Shorttrack bei der Männer-Staffel über 5000 Meter (13.44 Uhr) und über 1500 Meter bei den Frauen (14.18 Uhr). Im Ski Freestyle ermitteln die Männer die Olympiasieger im Slopestyle (2.30 Uhr) und im Sprung (12 Uhr).

Holen die Biathletinnen noch eine Medaille?

Gold im Frauen-Einzel durch Denise Herrmann ist nach wie vor die einzige Medaille für das deutsche Biathlon-Team in China. Die Staffel um Herrmann geht mit Chancen ins Rennen über die 4 x 6 Kilometer. Nur einmal Edelmetall hatten die Biathleten seit der Wiedervereinigung noch nie bei Olympia gewonnen, zweimal Silber vor acht Jahren in Russland ist die bislang schwächste Bilanz.

Unglückliche vierte Plätze für Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt sind bisher die besten Resultate für die Alpin-Auswahl des Deutschen Skiverbandes bei diesen Winterspielen. Straßer könnte nun für die ersehnte Medaille sorgen, der Slalom-Spezialist aus München gehört zu den Favoriten.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6 Kilometer Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500 Meter, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000 Meter, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000 Meter, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15 Kilometer Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000 Meter

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5 Kilometer Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50 Kilometer Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen: